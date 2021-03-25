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【潮牌口罩】MaskOn聯乘INCREDIBLE限定店登時代廣場　開售多款香港製造限量軍綠潮物【附產品詳情】

休閒消費 10:33 2021/03/25

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熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

Jer@MIRROR拿著MaskOn聯乘INCREDIBLE的口罩。（圖片由商場提供）

口罩除了是現時生活必需品，也漸漸成為平日穿搭的重要元素。時代廣場邀請本土時尚口罩品牌MaskOn聯乘即將進駐商場的本地潮流店INCREDIBLE攜手舉辦期間限定店，推出不同型格口罩及精品。

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
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MaskOn X INCREDIBLE 期間限定店於3月24日開幕，MaskOn將推出全新以INCREDIBLE經典軍綠色為主調的口罩，獨家於期間限定店內出售。

而INCREDIBLE更會聯乘香港家具品牌紅A以及本土服裝品牌利工民，推出一系列香港製造的限量潮流產品，並由MaskOn設計團隊負責包裝，絕對是最強「香港製造」聯乘之作。

特別推出軍綠色大碼口罩

「MaskOn X INCREDIBLE 期間限定店」以軍綠色為主調，配以鋁合金製的金屬支架，令人有彷如踏進軍事基地般的感覺。MaskOn 與INCREDIBLE特別推出專為一眾軍事風愛好者而設的軍綠色大碼口罩，穩重而極具型格。

INCREDIBLE亦聯乘本地家具品牌紅A 和服裝品牌利工民，推出一系列以「軍事美學」為主題的高質素香港製造限量產品，包括多用途口罩儲存盒、水壺、水杯、矮櫈和T恤等。

除了用上軍綠色外，每件產品亦附上軍事標牌，極有心思。所有限量潮物將於3月24日起於「MaskOn X INCREDIBLE 期間限定店」公開發售，數量有限，售完即止。

「MaskOn X INCREDIBLE 期間限定店」詳情

地址：時代廣場2樓中庭

日期：2021年3月24日至4月6日
時間：中午12時至晚上8時

同場加映：為大家推介簡易食譜，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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