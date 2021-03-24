【復必泰疫苗】澳門當局指有包裝瑕疵的疫苗均未被使用    復星醫藥：暫停接種屬防範性措施非回收疫苗

▲ 德國BioNTech新冠疫苗。（資料圖片）

德國BioNTech生產的新冠疫苗瓶封蓋包裝現瑕疵，BioNTech和復星醫藥今晨已發起對該問題的原因調查，並要求香港和澳門立即暫停接種 。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心（24日）指，衛生局今早與復星醫藥進行會議跟進事件，復星醫藥在會議中表示現時僅是暫停接種，並非回收疫苗，暫停接種屬於防範性措施，旨在持續確保疫苗的接種安全，並指沒有理由認為產品安全存在風險，但謹慎起見，在調查期間，必須暫停接種批號為「210102」的疫苗產品，直至調查出現結果。

當局指，本次出現的疫苗瓶封蓋包裝瑕疵，主要是疫苗瓶蓋的鋁質蓋不是非常緊固，出現可鬆動的情況。惟當局強調在使用疫苗前，醫護人員會仔細檢查疫苗外觀和包裝是否有異常，當發現有異常時均不會繼續使用，全部有此情況的疫苗均未被使用，並會向供應商反映。

衛生局表示，直至昨日（23日），澳門共有6,215人次完成接種德國BioNTech生產的mRNA新冠病毒疫苗，並有5,393人次已預約接種，其中預約第一劑為1,520人，預約第二劑為3,873人。局方已向已預約接種疫苗的人士發出短訊，提示已暫停接種上述疫苗，具體接種日期將另行通知。

至於從未接種的人士，衛生局方建議可選擇更改預約接種國藥滅活疫苗，當有最新消息時，局方會透過新聞稿發佈，同時亦會發送短訊通知受影響市民有關的後續接種安排。

當局強調已和供應商保持密切聯繫，商討如該批疫苗不能使用時的應變方案，包括由香港借調其他批次的疫苗，以及由德國緊急運調新生産的疫苗，令接種計劃儘快恢復。

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記者：陳麗娜