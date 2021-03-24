【楊明受審】拒提供血液樣本罪名不成立　楊明另外兩罪下月判刑須還柙

▲ 楊明承認兩罪須還柙。

藝人楊明（本名林明樂）去年8月駕駛私家車在山頂馬己仙峽道失事鏟上行人路，更涉拒絕提供血液樣本作酒精測試，因而被控「拒絕提供血液樣本作酒精測試」、「不小心駕駛」及「車窗玻璃光度不足」3項罪名。

早前楊明否認首項控罪，但承認第2、3項控罪。 楊明的代表律師清洪在庭上以沒證據證明楊明當時的精神狀態為由，案件至今日於東區裁判法院續審。

楊明於今日下午1時50分，由女友莊思明及經理人陪同到達法院，楊明似心事重重，期間有途人似向楊明展示標語，但他未有理會，亦未向傳媒講話便步入法院。

▲ 楊明今日跟女友莊思明到法庭聆訊。（東星圖片）

【楊明受審】楊明涉拒提供血液樣本 警長被質疑未有問及楊明是否明白警誡內容

案件下月14日判刑

楊明在庭上否認拒絕提供血液樣本，裁判官鄧少雄認為被告案發時，被告即時未能理解太多資訊，故裁定楊明「拒絕提供血液樣本作酒精測試」罪名不成立。

至於早前楊明已承認其餘2罪（被控不小心駕駛、車窗透光度不足），故現時需還柙等背景報告，案件至4月14日再作判刑。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

被控不小心駕駛、車窗透光度不足，以及拒絕提供血液樣本共3項控罪。楊明在庭上否認拒絕提供血液樣本，只承認其餘2項控罪，向法官申請押後至今日再審。

楊明推翻早前認罪答辯

據知楊明聽到需還柙時，跟女友莊思明表情感到愕然，楊明其後向女友交下隨身物品後，楊明的代表律師曾向法官求情，表示楊明已受到懲罰有可能賠上事業，但法官不接納求情。

另外，楊明的辯方資深大律師清洪一度提出保釋等候上訴，指出楊明有意推翻另外兩罪的認罪答辯。

清洪稱當時向楊明提供法律意見時，楊明以為不會被還押及判刑，故清洪認為自已提供不恰當法律意見，如楊明可推翻答辯，便不再代表楊明。

法庭批准推翻認罪，楊明另外2項控罪現定5月11及12日再審。

楊明推翻控罪可保釋 下一頁