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【不明源頭】55歲男子源頭不明　曾為逾20戶客人送貨及組裝傢具

社會 16:45 2021/03/24

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熱門 復必泰疫苗 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

張竹君。（馮漢柱攝）

本港新冠肺炎疫情未止，今日(24日)新增10宗確診個案，4宗屬本地感染，包括1宗感染源頭不明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者交代最新疫情。

新增的4宗本地感染，1宗屬源頭不明，確診病人為一名55歲男子，他是一名送貨員，於葵青和豐工業中心有一個辦公室，平時會送貨到不同地方，有時會為客人組裝傢具。張竹君說，由於確診病人在約10戶的停留時間長，估計涉及約10多人，要送往檢疫隔離。

病人3月17日開始有肌肉痛，3月22日交樣本後呈陽性，期間仍有上班。他於3月13至22日期間曾到20個地方送貨，包括大埔、黃大仙等多區，去到大部分地方都是放低貨物後離開，在部分地方有停留並協助組裝，停留20至60分鐘不等。

確診男子的家人及公司員工亦要檢疫，他居住於黃埔花園3期6座，大廈居民需接受強制檢測。張竹君說，他曾外出與朋友聚會但不屬大型活動。

另外３宗本地個案均為有關連個案，其中一人是Ursus Fitness顧客的緊密接觸者，該群組至今有151人確診。

本港與澳門當局接獲復星實業（香港）有限公司通知，指批號210102的復必泰疫苗包裝有瑕疵，兩地政府隨即宣布暫停接種，詳情即看:【下一頁】

衞生署指受影響批次已注射15萬劑，部分疫苗的樽蓋有鬆脫、樽身有些污漬，詳情即看:【下一頁】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

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