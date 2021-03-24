議員批羅致光涼薄說「歪理」　許正宇：港府施政作風奉「三有」原則

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇表示，港府施政一向「以民為本」，施政作風奉行「三有」原則。（馮漢柱攝）

財經事務及庫務局局長許正宇表示，港府施政一向「以民為本」，施政作風奉行「三有」原則－有心、有利和有理。被問及會否重推保就業計劃，許正宇就指，面對疫情不穩，加上港府面對財政負擔，認為針對個別有需要行業和市民提供協助更為穩妥。

許正宇今（24日）在立法會回應議員質詢時強調，港府施政時是「有心」為香港市民好，希望實施能幫助市民的措施；當局亦會推行對本港長期發展有利的措施，例如長遠而言航空業應如何發展；港府同時會「有理」地向市民解釋想要推行某項政策的道理，令大眾明白當局想法。



勞工及福利局局長羅致光早前表示，僱員放無薪假的安排，猶如「工作分享」。自由黨立法會議員鍾國斌在會上批評，羅致光有關言論屬歪理，「無人能明白！」，他又指，現時疫情尚未受控，加上BioNTech(復必泰)今日停打，批評政府「等運到」，「等企業自己救自己」。

不少建制派議員曾促請當局成立具時限的失業援助金，羅致光早前回應有關建議是「鼓勵市民趁早失業」。建制派立法會議員謝偉俊今日就在大會上批評，羅致光的說法「涼薄」，認為政府在施政的態度上出現問題，推出紓困措施時「防民如防賊」，但對企業就很大方。謝偉俊認為，若港府不改變施政態度的話，港府便無法如中央政府般受到國民愛戴。

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記者：尹櫻霖