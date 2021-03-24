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【新冠肺炎】今日新增10宗確診個案　包括4宗本地感染1宗不明源頭

社會 16:33 2021/03/24

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今日新增10宗確診個案，包括4宗本地感染1宗不明源頭。

本港新冠肺炎疫情未止，今日（24日）新增10宗確診個案，患者4女6男，介乎14至56歲，包括6宗為輸入個案，1宗為源頭不明的本地個案，其餘3宗與本地個案有流行病學關連，累計確診11,420宗個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會，交代詳情。

6宗輸入個案方面，其中3人的病毒株是「N501Y」變異，5人由印度抵港，餘下1人由巴基斯坦抵港。

今日有少於10宗初步確診個案，大部分為輸入個案，另有部分人是Ursus Fitness顧客緊密接觸者，均是由檢疫中心送院的個案，暫無源頭不明個案。

最新27間疫苗接種中心：

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本港新增1宗源頭不明的本地個案，患者是一名55歲男子，曾為逾20戶客人送貨及組裝傢具。詳情即看：【下一頁】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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