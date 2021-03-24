【痛失摯愛】19歲妻子車禍重傷丈夫兒子身亡　家人探望再遇車禍一個月痛失5親人

▲ 19歲妻子車禍重傷丈夫兒子身亡，家人探望再遇車禍一個月痛失5親人。

上月台灣發生嚴重車禍，車上一對父子身亡，19歲根姓媽媽重傷倖存。未料不到一個月，根女的親人前往醫院探望她，駕車回程途中竟遇上車禍，根女的伯父、妹妹和長子身亡，令她一個月痛失5名親人。

根據台灣傳媒報道，上月24日苗栗縣三灣發生奪命車禍，27歲的許姓男子駕車載著19歲根姓妻子及4個月大的幼子，返家途中超車不慎，撞上對向車輛，許男和幼子傷重不治，而妻子成唯一的倖存者。根女傷勢嚴重，在台中一家醫院治療。而她的2歲長子因車禍當天沒有出門才躲過一劫。

然而，事發不到1個月，根女的伯父於上周六（20日），駕車載著根女妹妹和根女長子，前往醫院探視受傷的根女，未料返程途中，在台中市清水區西濱快速道路發生車禍。救護人員到場時，17歲的根女妹妹和2歲大的根女長子受困於車內被燒死，而54歲伯父全身超過70%燒傷，有生命危險。

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伯父被送到醫院搶救，他的傷勢都集中在上半身，有吸入性傷害，情況嚴重，到醫院插管前，曾向醫生表示「如果太嚴重，就不要救我」的意願。經搶救20小時，最終在21日中午宣告不治。

據悉，根女與許姓丈夫去年剛登記結婚，如今在1個月內，家族接連遭遇嚴重車禍，奪走5條性命，令人不勝唏噓。而根女聞噩耗後情緒崩潰，在病房內泣不成聲。

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責任編輯：羅嘉欣