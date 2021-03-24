【極速交通】香港或引進載客水上飛機　票價$200中環去觀塘5分鐘就到【多圖】

▲ 水上飛機（香港）航空宣布，於本港引入服務。（網上截圖）

水上飛機（香港）航空今（24日）於fb發文，指香港將會成為全球首批引進載客無人機，以及營運水上飛機航線的城市之一。載客無人機航班服務將會連接中環，觀塘商貿區及將軍澳新市鎮，航程只需5至8分鐘，非繁忙時間單程票價收費，可望低至200元。

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水上飛機(香港)航空稱，正在籌備服務，為本港居民及旅客，提供價錢實惠維港空中觀光及連接大灣區服務。公司期望，為香港提供一個全新地標以及多元化交通模式。

就有關水上飛機服務，據悉政府至今仍未收到該公司的牌照申請，已主動邀請該公司提交申請，但對方回應正在準備中。政府消息稱，水上飛機是嶄新服務，需時審批，由收到申請起計至少一年時間，相信短期內未必成事。

民航處表示，為保障航空安全，所有在香港的航空營運必須符合《1995年飛航（香港）令》（第448C章）及相關法規要求。民航處留意到近期有公司表示有興趣在香港營運水上飛機和無人駕駛飛機。該處若收到業界具體建議書，會根據國際標準和本地情況考慮。惟民航處並未接獲有關公司的任何申請，現階段不評論。

海事處表示，就香港水域設立水上飛機服務一事，海事處無收到相關申請，暫時未能評論。

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記者：吳卓峰