【楊明受審】楊明突要求推翻認罪答辯　案件5月再審期間可保釋

▲ 楊明推翻早前認罪。（東星圖片）

藝人楊明（本名林明樂）去年8月駕駛私家車在山頂馬己仙峽道失事鏟上行人路，更涉拒絕提供血液樣本作酒精測試，因而被控「拒絕提供血液樣本作酒精測試」、「不小心駕駛」及「車窗玻璃光度不足」3項罪名。

早前楊明否認首項控罪，但承認第2、3項控罪。 今日上庭再審，楊明本需還押等背景報告，但後來由代表大律師清洪提出推翻早前認罪答辯。

楊明在庭上否認「拒絕提供血液樣本」控罪，裁判官鄧少雄認為被告案發時，被告即時未能理解太多資訊，故裁定楊明「拒絕提供血液樣本作酒精測試」罪名不成立。

▲ 楊明跟女友莊思明步出法庭。（東星圖片）

至於早前楊明已承認其餘2罪（被控不小心駕駛、車窗透光度不足），本需還押等背景報告。

楊明的辯方資深大律師清洪一度提出保釋等候上訴，指出楊明有意推翻另外兩罪的認罪答辯。

清洪稱當時向楊明提供法律意見時，楊明以為不會被還押及判刑，故清洪認為自已提供不恰當法律意見，如楊明可推翻答辯，便不再代表楊明。

法庭最後批準推翻認罪，楊明另外2項控罪現定5月11及12日再審，屆時會由另一裁判官主審，期間被告獲准保釋。