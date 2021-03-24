【罷工活動】Amazon義大利員工發動罷工活動　要求改善待遇及提供疫情津貼

▲ 近日亞馬遜（Amazon）的義大利員工發起大型罷工，要求公司改善工作制度及待遇。

近年亞馬遜（Amazon）引發的勞工爭議和糾紛不斷，旗下曾有不少員工舉行罷工抗議活動，以爭取工作權益。據外媒報道消息指，近日Amazon義大利員工發起大型罷工，要求公司改善工作環境，以及提供疫情津貼。

新冠肺炎疫情帶動全球網購，電商巨頭亞馬遜訂單需求量因而大增，為員工增添不少工作負擔。據報道指出，義大利FILT-CGIL、FIT-CISL及Uiltrasporti等多個工會，早前公開要求，亞馬遜與僱主協會Assoespressi，就公司工作制度、員工福利保障等問題進行談判。但最後因談判不果，工會決定與員工組織罷工活動。

FIT-CISL秘書長Salvatore Pellecchia表示，目前共有75%亞馬遜工人參與罷工。據工會要求，亞馬遜需改善輪班制度，減低日常工作量，並為在疫情嚴重地區工作的員工，提供疫情津貼等。工會更表示，若亞馬遜未能滿足談判要求，未來將不排除會再次組織罷工。

事實上，亞馬遜員工因不滿公司忽略工作權益及員工健康安全，已發起多次罷工活動。早前有報道指出，在新冠肺炎疫情期間，曾有300多名亞馬遜倉儲員工，因不滿公司實施的防疫措施不足，而發動罷工抗議活動，要求亞馬遜提供安全的工作環境。

責任編輯：李寶如