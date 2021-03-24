【十八年後的終極告白2.0】陳山聰決不劇透　趙希性感演出挑戰底線

▲ 陳山聰與趙希洛在《十八年後的終極告白2.0》合作。

TVB劇《十八年後的終極告白2.0》今日（3月24日）舉行開鏡儀式，演員陳山聰、譚俊彥、龔嘉欣、趙希洛、曹永廉、何啟南、尹詩沛等出席是次活動。

陳山聰表示因為是懸疑劇所以暫不能劇透，只表示與趙希洛劇在劇中合演一對怨偶，同時當中有激情戲。他更透露趙希洛今次演出的壓力頗大：「她今次面對性感挑戰，最近常說要找適合性感內衣配合演出，好緊張。」

至於趙希洛笑言今次有露背演出是其大挑戰，更稱要向山聰討教，山聰聞言笑稱：「我今次要除衫出浴，她的性感底線弱過我。」