【十八年後的終極告白2.0】陳山聰決不劇透 趙希洛性感演出挑戰底線 娛樂 16:43 2021/03/24 分享： 熱門 復必泰疫苗 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 ▲ 陳山聰與趙希洛在《十八年後的終極告白2.0》合作。 TVB劇《十八年後的終極告白2.0》今日（3月24日）舉行開鏡儀式，演員陳山聰、譚俊彥、龔嘉欣、趙希洛、曹永廉、何啟南、尹詩沛等出席是次活動。 陳山聰表示因為是懸疑劇所以暫不能劇透，只表示與趙希洛劇在劇中合演一對怨偶，同時當中有激情戲。他更透露趙希洛今次演出的壓力頗大：「她今次面對性感挑戰，最近常說要找適合性感內衣配合演出，好緊張。」 至於趙希洛笑言今次有露背演出是其大挑戰，更稱要向山聰討教，山聰聞言笑稱：「我今次要除衫出浴，她的性感底線弱過我。」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【十八年後的終極告白】敬業尹詩沛演「人肉佈景」照樣交足戲 入行10年最渴望獲父母讚賞【有片】 15:15 2020/05/13 【十八年後的終極告白】敬業尹詩沛演「人肉佈景」照樣交足戲 入行10年最渴望獲父母讚賞【有片】 【失憶24小時】照顧女兒4個月令自己成長 譚凱琪體會母愛偉大：24小時OnCall「工作」 17:25 2021/02/26 【失憶24小時】照顧女兒4個月令自己成長 譚凱琪體會母愛偉大：24小時OnCall「工作」 【失憶24小時】住家男譚俊彥珍惜親子時光 廿四孝爸爸享受做煮飯佬 19:33 2021/03/02 【失憶24小時】住家男譚俊彥珍惜親子時光 廿四孝爸爸享受做煮飯佬 陳山聰 趙希洛 十八年後的終極告白 TVB 電視劇