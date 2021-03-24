【不日成婚】惡搞經典《無間道》扮曾志偉　陳家樂自小喜愛模仿培養扮嘢天份

▲ 陳家樂及朱栢康等為《不日成婚》宣傳。

英皇電影與天下一電影合作10部港產電影，頭炮電影《不日成婚》將於4月1日上映。男主角陳家樂就與戲中主演朱栢康，及師弟楊天宇（Angus），為宣傳《不日成婚》翻拍《無間道》及《拆彈專家》的經典場景，把內容及對白改為「結婚」題材。

陳家樂眾人與「冤枉娛樂」合作惡搞電影，例如將《無間道》經典對白「一將功成萬骨枯」改為「一結婚抱撼終生」，而在《拆彈專家》中則重現劉德華於紅隧口為Babyjohn拆彈一幕。

▲ 陳家樂的扮嘢秘訣是從小練成。

短片中，陳家樂無論飾演曾志偉的「韓森」或Babyjohn的「黃天諾」，都形神俱似，十分爆笑。他提到扮嘢秘訣是從小練成：「小時候看完電影、廣告後，都會跟同學模仿一次。我會將戲中的對白、表情甚至鏡頭運用紀錄下來學習，再重新演繹一次讓其他人看。當每次見到大家大笑、拍手，我都會很滿足。可能就是這樣從而培養出這個興趣。」

他表示最深刻一次的扮嘢經驗亦是《無間道》：「我跟中學同學真的很喜歡這部電影，我們買了VCD不停看、背對白，回到學校後更將整個story board畫了出來，重新拍攝後讓老師看，回想起來這次真的很瘋狂！」

▲ 陳家樂搞笑演出電影改版。

至於小師弟Angus在拍攝期間則被家樂的搞笑表情導致不停爆笑，他笑指：「平常跟朋友聚會我是出名笑點低，而且笑點奇怪，譬如一個笑話沒人笑，但我會笑很久、不停笑那種人。拍攝當日，劇組要趕在太陽落山前拍完，我笑了兩、三個take後開始看着地下，或不看家樂，因為看着他真的很難不笑，最後順利完成。」

在《不日成婚》中有份演出，獲提名金馬及金像獎影帝的朱栢康亦有到場客串，Angus便即場把握機會向他請教：「他的戲真是勁好勁穩！他指演戲時肢體動作、用哪一部份發聲都很重要，因為可令整件事變得實淨，真的學到不少。」