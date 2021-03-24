【虐殺女童】繼母作供稱要為女童的死負最大責任　「點錯都好 佢只係1個5歲小朋友」

▲ 5歲女童疑遭父親及繼母謀殺，繼母今供稱要為女童的死負最大責任。

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（24日）於高等法院續審。涉案繼母今出庭自辯時，承認要為女童的死負上最大責任，「同埋點錯都好，佢只係一個5歲嘅小朋友，而我係一個大人」。繼母又於庭上否認玩「飛高高」時曾指示丈夫將女童的頭部撞上天花，並解釋自己只是說笑和模擬「砰砰聲」，親生女兒或信以為真。

現年30歲的涉案繼母今出庭自辯，提及於2016年初透過微信的「附近的人」功能找到丈夫，即涉案父親，她發現丈夫的頭像是跟一個小女孩親吻的相片，她因此留意到丈夫。兩人相識後，她發現兩人均出生於單親家庭，自己亦曾離婚及育有小朋友，背景相近，因此她認為丈夫是理想對象。

繼母續指於2016年9月遷入丈夫單位同住，惟後來因與丈夫的家人相處不來而遷出，並於2017年8月搬到與自己的母親，即涉案繼外婆同住，「本身諗住搬咗出去，有自己嘅屋企，想同佢哋一齊開開心心成長，湊大佢哋」，但後來卻因為小朋友的管教問題、經濟問題，「又有啲做極都做唔完嘅家務，又擔心佢哋啲傷俾人發現，唔知自己可以點樣做。」

被問及8歲兄長X及5歲女童Z身上的傷勢，繼母坦言「佢哋身上嘅傷都係藤條同拖鞋造成」，繼母並解釋當兩兄妹不聽話的時候，她會跟他們聊天，但當聊天跟責罵都沒有用時，她生氣起來便會打他們。

繼母確認早前已承認兩項殘酷對待兒童罪，亦願意承認誤殺罪。被問及Z的死，繼母於庭上指「我要負最大責任，因為我係照顧佢哋嘅人，同埋點錯都好，佢只係一個5歲嘅小朋友，而我係一個大人」。繼母又指，她從來沒有想過做任何事情殺害Z，亦沒有意圖對她造成嚴重身體傷害。

被問及為何體罰兩兄妹與她的親生女兒Y的頻率大不同，繼母回應指「因為Y真係好乖、好生性，學習上嘅嘢從來唔使我操心」，繼母又形容Y會為她著想，例如Y知道賺錢辛苦，會寧願買一塊較便宜的擦膠。

繼母又供稱，若然Z願意洗澡的話，她會每天為Z洗澡，但很多時Z均不願意洗澡，若她強行將Z拉進洗手間，Z會尖叫。繼母又承認她負責為Z洗澡，因此她有留意到Z的傷勢，包括Z右膝後方及左肩後方的潰瘍。繼母指有一次她發現Z的褲子上有一片啡色，繼母以為Z弄污了，後來脫下褲子才發現Z的傷口上有一片皮浮起了，傷口「啡啡地、有啲臭味，好似有啲嘢滲出嚟咁。」

繼母因此每天為Z洗傷口、塗消炎藥膏和包紮，繼母解釋所用的消炎藥膏，是她從少每次有損傷均會用的藥膏，過一、兩天後，Z的傷口便有好轉。繼母指傷口本來是縱橫交錯的藤條痕，並指是由丈夫造成，因為她自從2017年12月8日後便再沒有打過Z。

繼母又指她亦會餵Z服用消炎藥水，「因為驚佢發炎，之前佢哋喉嚨發炎，醫生都係開呢隻藥水，所以我去藥房跟住買」。繼母指後來由母親代為購買藥水，而她本人於庭上才知道該藥水需由醫生處方。被問及為何不帶Z去求醫，繼母回應指「我諗住自己搞得掂，同埋我驚帶佢出去睇醫生會俾人告、俾人拉。」

被問及事發前一晚，即2018年1月5日跟Z玩「飛高高」一事，繼母承認曾說要讓Z的頭部撞上天花，但解釋「我諗住同啲小朋友講笑咁講，撞啦撞啦，即係好似拖住小朋友咁，都會講跌啦跌啦，但唔會真係整跌佢。」辯方指出Y早前作供時，曾指Z的頭部有撞上天花，亦有發出砰砰聲，繼母回應指「無，無撞過，亦都無聲，反而我有扮聲，話撞啦，砰砰砰咁」，繼母指Y或因聽到她模擬撞擊的聲音而以為確實有撞擊，「Y比較鍾意認叻同誇大」。案件明（25日）續審。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝