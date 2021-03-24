【非禮候判】涉藉趕走昆蟲非禮7女子兼偷竊　建築工認非禮等共10罪候判

▲ 建築工人今於區域法院承認非禮等共10罪候判。(經濟日報資料圖片)

29歲建築工人涉多次於中大及其他港鐵站，訛稱女子背上有蟲或蟑螂，藉詞將蟲趕走而非禮7名女子，包括伸手入女子衣服、拉事主胸圍等，更曾藉機偷去對方財物。涉案建築工人今（24日）於區域法官承認7項非禮及3項盜竊罪。被告警誡下曾承認犯案後有成就感，因事主不知被非禮，還會向他道謝，被告又稱不能控制自己而犯案。法官將案件押後至4月22日判刑，以索取其心理報告等，被告還押候判。

被告張偉雄（29歲）共被控8項非禮罪以及4項盜竊罪，他今承認其中7項非禮及3項盜竊罪，涉及7名事主。

案情指，被告於2019年9月至2020年2月期間，分別在香港中文大學、港鐵大學站、上水站、旺角站、恆安站等地點非禮7名事主，並偷去其中3人財物。被告犯案手法包括，被告輕拍事主X肩膊，聲稱有蟑螂在其背上，被告問X有沒有紙巾，並捉緊對方衣服的兩角搖晃，曾拉高衣服接觸到其皮膚，X掃了自己背後發現被告說謊，及後離開。

被告及後又分別向其他事主訛稱背上有蟲或蟑螂，或指有蟲跌入上衣內，藉詞伸手入衣服及拉事主胸圍，其中更掃某事主的胸部兩邊10下，有部分事主曾聽從被告指示脫下外套及卸下袋子，期間錢包及現金等被盜。

被告警誡下稱，因一時未能控制自己，才觸摸事主背部及盜竊。被告又稱，犯案時會先問事主有沒有紙巾，以增加真實感，犯案後被告感到有成就感，因事主並不知道自己被非禮，並會向他道謝，被告強調不能自制，非禮的想法不停出現，盜竊則因一時貪心。

辯方求情時指，被告會對事主賠償共約8,000元。控方指被告有相類似的案底，並在感化令期間干犯本案。

法官將案件押後至4月22日以索取被告的心理及背景報告，並表示若心理報告顯示被告有精神問題，會再押後案件索取精神科報告。被告還押候判。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂