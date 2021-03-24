【腎衰竭】81歲吳耀漢腎功能只剩一成　揭初期病徵難測洗腎者5年存活率僅4成

▲ 吳耀漢患嚴重腎衰竭，腎功能只剩一成。

81歲資深演員吳耀漢的54歲女兒昨日涉藏毒被捕，大眾關心吳耀漢一家情形，也關注吳耀漢的健康狀況。吳耀漢在兩年前曾透露患上腎衰竭，腎功能只剩約一成。糖尿病是腎衰竭主要元兇，有腎病科專科醫生指出，糖尿腎病早期症狀不明顯，當患者出現蛋白尿等症狀時，病情可能已難以逆轉。

吳耀漢是80年代著名喜劇演員，憑著《五福星》系列電影入屋，成為一眾影迷的集體回憶。吳耀漢前年出席賀歲片《如珠如寶》首映時透露患上腎衰竭，腎功能只剩約一成，每日更要洗肚4次，排除身體毒素以續命，令兒子吳嘉龍十分擔心。

他表示，年青時拍攝忙碌，終日在片場以飯盒、杯麵果腹，又食無定時，終於在2018年診斷出腎衰竭。而在過去兩年間他更暫停工作，需定期到醫院洗肚。

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據醫管局資料指出，現時本港有1萬多名末期腎衰竭病者。腎功能衰竭可影響身體所有器官運作，當發展至末期腎衰竭，若沒有透析治療或腎臟移植，足以致命。

導致腎衰竭成因眾多，其中以糖尿病為最大元兇。腎病科專科醫生何繼良指出，腎衰竭發病年齡主要集中在50至60歲，但近年有年輕化趨勢。將近半數末期腎衰竭患者由糖尿病引起，而每6位糖尿病患者就有1位出現腎功能惡化，兩者之間有著密切關係。

何繼良表示，腎病早期症狀不明顯，只能依賴體檢時發現，若等到患者出現蛋白尿等明顯徵狀時才被發現，則病情或踏入中至晚期階段，可能已難以逆轉。倘若病發至末期時更需洗腎或換腎，然而洗腎患者的5年存活率僅約43%。

點擊下圖睇及慢性腎衰竭徵狀：

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要預防慢性腎衰竭，可注意以下事項：

多喝清水以保持足夠尿量，可預防腎石及尿道炎。

注意個人衛生，免受尿道感染，女性及小孩為較易受尿道感染者。

注意飲食，避免進食過量鹽份、肉類，曾患腎結石者應避免高鈣、草酸的食物。

勿亂服用葯物，如風濕止痛葯、抗生素等。

預防其他疾病引起之併發症，如糖尿病、高血壓等，必須適當控制血糖及血壓。

各類尿道阻塞疾病必須及早矯正，如及早清除腎石、設法找出腎石原因。

定期檢查身體及檢驗小便，可及早發現腎病，如有血尿、蛋白尿等，需及早治療。

及早治療腎病，如腎炎。

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責任編輯：羅嘉欣