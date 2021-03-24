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【強制檢測】再多4處所納強檢名單　包括西九龍警察總部2樓、理工大學包玉剛圖書館

社會 17:14 2021/03/24

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西九龍警察總部。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，今日（24日）新增10宗確診個案，患者4女6男，介乎14至56歲，包括6宗為輸入個案，1宗為源頭不明的本地個案，其餘3宗與本地個案有流行病學關連，累計確診11,420宗個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會，交代詳情。

張竹君表示，黃埔花園3期6座翠楊苑、柴灣富景花園7座需要強制檢測，西九龍警察總部2樓、理大包玉剛圖書館需要納入強制檢測場所。

當中西九龍警察總部2樓、理工大學包玉剛圖書館為工作地點，餘下2個處所則是與個案相關的居住地點。

其中一個強制檢測的處所，張竹君表示是一名在西九龍警察總部2樓上班的人士，入住檢疫中心後確診，3月18日最後上班，3月20日抽取的樣本不確定，因其CT值高所以送院，再化驗數次樣本後確定陽性，而其3月21日抽取的抗體都呈陽性。張竹君指出，患者在2樓上班同事都需要檢測，但未有詳細數字，應是一名警務人員，要再了解有曾否接觸過市民。

同場加映，兒科醫生拆解嬰幼兒患玫瑰疹病徵與水痘、麻疹分別：

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記者：陳麗娜

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