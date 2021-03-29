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【小兒便秘】幼兒因飲食生活習慣改變易便秘　兒科醫生指嚴重個案須求醫服藥

社會 11:34 2021/03/29

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

兒科專科醫生何蓉蓉（右）拆解小兒便秘成因。

便秘不只是成人會有的問題，亦可能是困擾嬰幼兒。如果家中幼兒遇上便秘問題，父母可怎樣處理呢？今集TOPick診症室將會講解常見的小兒便秘問題。

兒科專科醫生何蓉蓉接受TOPick診症室指，如果4歲以下幼童一星期排便少於兩次，每次排便都感到痛楚或有血、大便粗硬或呈粒狀，都是常見的便秘徵狀。她解釋，小朋友會便秘大數是因飲食或生活上有轉變而引起，如6個月後開始加固、戒尿片、上幼稚園。因此家長要留意，如有飲食上的轉變，要由喝母乳轉為奶粉，要循序漸進，讓孩子有時間適應。

何蓉蓉又說，如果小朋友便秘的時間較長，或需藥物協助，而通常用於小童上的藥物都較溫和，常用的包括乳果糖，主要是協助腸道吸收更多水分以軟化大便；如果便秘太久，何蓉蓉說，有時亦會塞肛解決，但由於會令小朋友不舒服，因此亦不建議經常使用。

至於小朋友要如何避免便秘問題，何蓉蓉建議要多飲水，亦要確認攝取足夠纖維。詳情請留意3月29晚上10時播出的TOPick診症室

同場加映，兒科醫生拆解嬰幼兒患玫瑰疹病徵與水痘、麻疹分別： 

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記者：黃悅晴

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