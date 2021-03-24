【十八年後的終極告白2.0】與譚俊彥首度合作演出 龔嘉欣稱「半生熟」拍親熱戲不尷尬 娛樂 17:40 2021/03/24 分享： 熱門 復必泰疫苗 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 ▲ 譚俊彥和龔嘉欣的第一次合作拍劇。 TVB劇《十八年後的終極告白2.0》今日（3月24日）舉行開鏡儀式，演員陳山聰、譚俊彥、龔嘉欣、趙希洛、譚凱琪等出席。 今次《十八年後的終極告白2.0》是譚俊彥（Shaun）和龔嘉欣的首次合作，二人在劇中合演情侶。嘉欣表示今次的造型要戴眼鏡，為此擔心會成演出障礙，不過譚俊彥笑言：「會搵個位幫你除眼鏡的。」 嘉欣反撃開玩笑指，從報道得知譚俊彥很豔福無邊，每套劇都有親熱鏡頭，要向他學習，不過她補充稱：「與Shaun合作好放心，我們認識程度屬於『半生熟』，拍親熱戲較好，不怕尷尬。」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【失憶24小時】照顧女兒4個月令自己成長 譚凱琪體會母愛偉大：24小時OnCall「工作」 17:25 2021/02/26 【失憶24小時】照顧女兒4個月令自己成長 譚凱琪體會母愛偉大：24小時OnCall「工作」 【師父有請】龔嘉欣做生意壓力大到停經 譚凱琪為女兒買基金長線投資 16:45 2021/03/01 【師父有請】龔嘉欣做生意壓力大到停經 譚凱琪為女兒買基金長線投資 【失憶24小時】住家男譚俊彥珍惜親子時光 廿四孝爸爸享受做煮飯佬 19:33 2021/03/02 【失憶24小時】住家男譚俊彥珍惜親子時光 廿四孝爸爸享受做煮飯佬 譚俊彥 龔嘉欣 電視劇 TVB