  • 22°C
香港時間 : 2021324日 (週三) 18:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 復必泰疫苗 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【十八年後的終極告白2.0】與譚俊彥首度合作演出　龔嘉欣稱「半生熟」拍親熱戲不尷尬

娛樂 17:40 2021/03/24

分享：

熱門 復必泰疫苗 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

譚俊彥和龔嘉欣的第一次合作拍劇。

TVB劇《十八年後的終極告白2.0》今日（3月24日）舉行開鏡儀式，演員陳山聰、譚俊彥、龔嘉欣、趙希洛、譚凱琪等出席。

今次《十八年後的終極告白2.0》是譚俊彥（Shaun）和龔嘉欣的首次合作，二人在劇中合演情侶。嘉欣表示今次的造型要戴眼鏡，為此擔心會成演出障礙，不過譚俊彥笑言：「會搵個位幫你除眼鏡的。」

嘉欣反撃開玩笑指，從報道得知譚俊彥很豔福無邊，每套劇都有親熱鏡頭，要向他學習，不過她補充稱：「與Shaun合作好放心，我們認識程度屬於『半生熟』，拍親熱戲較好，不怕尷尬。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【失憶24小時】照顧女兒4個月令自己成長　譚凱琪體會母愛偉大：24小時OnCall「工作」
17:25 2021/02/26
【失憶24小時】照顧女兒4個月令自己成長　譚凱琪體會母愛偉大：24小時OnCall「工作」
【師父有請】龔嘉欣做生意壓力大到停經　譚凱琪為女兒買基金長線投資
16:45 2021/03/01
【師父有請】龔嘉欣做生意壓力大到停經　譚凱琪為女兒買基金長線投資
【失憶24小時】住家男譚俊彥珍惜親子時光　廿四孝爸爸享受做煮飯佬
19:33 2021/03/02
【失憶24小時】住家男譚俊彥珍惜親子時光　廿四孝爸爸享受做煮飯佬
譚俊彥 龔嘉欣 電視劇 TVB

最高瀏覽

【家有囍事】陳凱琳分享弟弟婚禮溫馨合照　Grace低調大家姐激罕曝光【多圖】
11:24 2021/03/23
【家有囍事】陳凱琳分享弟弟婚禮溫馨合照　Grace低調大家姐激罕曝光【多圖】
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期
00:00 2021/03/22
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期
【靚太安樂窩】70萬裝修748呎麗港城方便過海返工返學　慳家靚太：九龍樓價比港島低
18:39 2021/03/23
【靚太安樂窩】70萬裝修748呎麗港城方便過海返工返學　慳家靚太：九龍樓價比港島低