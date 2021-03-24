【十八年後的終極告白2.0】與譚俊彥首度合作演出　龔嘉欣稱「半生熟」拍親熱戲不尷尬

▲ 譚俊彥和龔嘉欣的第一次合作拍劇。

TVB劇《十八年後的終極告白2.0》今日（3月24日）舉行開鏡儀式，演員陳山聰、譚俊彥、龔嘉欣、趙希洛、譚凱琪等出席。

今次《十八年後的終極告白2.0》是譚俊彥（Shaun）和龔嘉欣的首次合作，二人在劇中合演情侶。嘉欣表示今次的造型要戴眼鏡，為此擔心會成演出障礙，不過譚俊彥笑言：「會搵個位幫你除眼鏡的。」

嘉欣反撃開玩笑指，從報道得知譚俊彥很豔福無邊，每套劇都有親熱鏡頭，要向他學習，不過她補充稱：「與Shaun合作好放心，我們認識程度屬於『半生熟』，拍親熱戲較好，不怕尷尬。」

