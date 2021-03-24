【新一代飛魚】方力申塵封21年紀錄被打破　讚16歲衛恆恩勤力態度100分︰成功非僥倖

▲ 方力申保持近21年的男子400米個人混合泳港績，終被16歲小將衛恆恩打破。

41歲前「飛魚王子」方力申保持近21年的男子400米個人混合泳香港紀錄，終被16歲「小飛魚」衛恆恩（Peter Whittington）在香港游泳奧運計時賽上打破。小方在社交網站特別發文祝賀，並從一些教練口中得知，Peter能取得佳績，全因他勤力、態度100分，證明「成功非僥倖」。

方力申未入娛樂圈前，曾代表香港游泳隊出戰奧運及擁有9項香港游泳紀錄，包括男子400米個人混合泳，是小方於2000年9月舉行的悉尼奧運會上，創下4分29秒02的港績，直至20年6個月後，才被16歲小飛魚衛恆恩游出4分26秒78打破紀錄。

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小方︰紀錄是讓人打破

小方在IG發文表示祝賀，還自貼他與舊愛鄧麗欣合唱《好好戀愛》的歌詞「完了吧，如無意外」自嘲。他笑言，自己創下港績時，衛恆恩都未出世，他大方表示「紀錄就是要讓人打破」，他從一些教練口中得悉，衛恆恩能獲得佳績，全賴他努力不懈練習。

Peter是一個非常勤力、態度100分、而且從不缺席訓練的泳手！再一次恭喜Peter，希望你今後更加努力，做個好榜樣，用汗水來告訴大家，成功是非僥倖的！

▲ 16歲的衛恆恩（左）打破方力申保持近21年的紀錄。（香港業餘游泳總會圖片）

現經營游泳學校的小方，致力培育新一代泳手，更重要是讓孩子明白運動的重要性，保持健康體魄。

體育運動不只有紀錄和打破紀錄，還應該是全民的，健康的，終生的。與大家共勉。

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讀啟歷學校帶領泳隊學界升班

16歲「小飛魚」衛恆恩現就讀國際學校啟歷學校，2018年帶領啟歷學校泳隊首戰學界「九龍區D3K2中學校際游泳比賽」，憑著衛恆恩等泳手在B、C Grade的出色表現，為啟歷贏得男子組總冠軍，首年參賽即升班上D2。其後衛恆恩代表港隊出戰亞洲分齡游泳錦標賽、全國青年運動會等賽事，多次刷新個人最佳時間。

國際學校啟歷學校於1976年創立，提供英式教育，2間校舍位於薄扶林及九龍灣，薄扶林校舍提供幼稚園及小學教育，九龍灣校舍則設有幼稚園至中學部。

翻查校網資料，小學預備班至Year 6的全年學費為$172,600，而Year 12-13（相等高中）的學費為$220,800，每個學生都必須購買債券約為$120,000。

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方力申憑游泳入讀名校聖若瑟

至於大師兄方力申則畢業於傳統名校聖若瑟書院，再升讀香港大學，成功兼顧游泳與學業。小方與爸爸方毓仁曾接受TOPick訪問時坦言，能入讀名校全靠運動成績好，當年小方與弟弟方圓明憑著游泳天份，分別考入聖若瑟書院及拔萃男書院。

方爸爸自言絕非虎爸，直言兒子游泳有天份，便先全力栽培游泳，皆因「讀書是一世，游泳只是一段時間。」相反方爸爸對兒子的學業要求不高，即使弟弟數學卷只考到7分，方爸爸也是一笑置之，但他要求兒子不論游泳或功課，絕不能中途放棄。

小方自小聽從爸爸的格言去學習做人，爸爸改名「方力申」的意思正是寄語他，要努力做得比甲級更好。

成就不會從天降，人人都必須努力。

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責任編輯︰林綺玲