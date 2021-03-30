【尖子攻略】小學成績差英文默書得30分　Band2學生遇良師苦讀考入港大醫科

▲ Angel自言小學成績差，升中後遇良師啟發，苦讀考入港大醫科。

讀醫不是名校生的專利，曾在band 2尾中學就讀的Angel，自言讀書底子差，小學英文默書每次只得30分。升上中學之後，她受良師啟發努力學習，考上全級第一，成為該校首位在DSE英文科取得5**的學生，一圓入港大醫科的夢想。

初中遇良師 成績突飛猛進

外界對醫科生的印象是「由細叻到大」，Angel卻笑言自己小時候成績差，每次英文默書都只得30分，經常被媽媽罵。她形容自己是個沒自信的學生，上課靜靜地聽書，不會特別投入。由於呈分試考得一般，最後獲派一所band 2尾的中學。

升上中學之後，Angel遇到一位英文老師，對她照顧有加，不會偏心成績好的同學，也樂於解答學生的問題。為了「報答」老師的照顧，Angel發奮學習，成績突飛猛進，從中二開始每次考試都名列前茅。

中一時進步得最快的就是英文科，從英文科慢慢建立自信，會想開始溫習其他科目。

▲ Angel笑言自己小時候成績差，每次英文默書都只得30分。（受訪者提供）

愛做文法練習 每晚備課寫筆記

英文科曾令Angel恐懼，她回憶自己參與升中面試英文小組討論時，曾不敢發言。Angel指提升語文水平無法一蹴而就，秘訣在於日復一日的練習。她指自己最愛做英文文法工作紙，常常要求老師給予額外的練習，為寫作打好底子。為了改善口音，她課後不時拿英文書朗讀，再聽錄音來修正。

每日下課之後，Angel都會備課及寫筆記，她指把課本看過一次再聽書，會比較入腦。愛寫筆記的她，指自己「寫了才記得」，會在備課時寫一份筆記、課後作補充，考試前再整合資料，務求令自己牢記內容。

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補習遇名校生一度感自卑

學習時若有同伴在旁，可以互相激勵，但Angel在校內找不到志同道合的朋友，更因成績好招惹別人妒忌，難以融入同學圈子。她指自己當時心情差，每晚難以入睡，反覆思考人與人的關係、人行為背後的原因。從那時開始，Angel對心理及精神健康有興趣，萌生讀醫想法。

為了讓成績更上一層樓，一圓讀醫夢想，Angel在高中開始補習，期間接觸不少「名校生」，初時一度感到自卑，

會有一些悲觀的想法，例如自己會否努力過，也比不上別人？當時很擔心，甚至試過在Google搜尋『band 3學生讀醫』，想知有沒有人曾經成功。

▲ Angel協助舉辦讀書會及升中面試班。（受訪者提供）

日讀12小時 圓夢入港大醫科

有感自己讀書底子較弱，Angel由中四開始，每日下課回家之後都會溫習，即使做功課後感到疲累，仍然堅持至少溫一科，為DSE做好準備。到了中六的「衝刺期」，她更下定決心把所有時間投放在讀書上，沒有出席陸運會、旅行日、聯歡會等活動。

考DSE前3個月，我每日至少溫12小時，限自己在半小時內吃完午餐及晚飯，中間完全沒有休息時間。

努力換來回報，Angel成功入讀港大醫科，盼將來成為一名精神科醫生。她不只對醫學有興趣，還涉獵教育範疇。去年她加入Ben Sir團隊成為助教，協助舉辦讀書會及升中面試班，未來將開辦寫作班，與準備應考DSE的學生分享中、英文寫作技巧。

縱然不是名校出身，Angel卻不覺得自己特別「輸蝕」，認為只要立定心志，付出努力，總會獲得成果。

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記者：胡嘉儀