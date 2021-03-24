【查冊被控】涉車輛查冊虛假陳述　港台編導蔡玉玲押後4月22日裁決

▲ 蔡玉玲(右)被裁定表證成立，案件押後至4月22日裁決。陳國峰攝

遭港台暫停《鏗鏘集》工作的編導蔡玉玲，去年就節目調查元朗7.21事件期間，涉申請車輛查冊時，填選申請目的為其他交通及運輸事宜，被控2項明知而作出要項上虛假陳述罪，今（24日）早於西九龍裁判法院裁定表證成立。辯方今午續結案陳詞，指法例訂明運輸署必須給予申請人資料，填選申請目的只是行政措施，不影響運輸署決定。控方則回應指，立法原意只用作交通運輸事宜，未講及市民有絕對權力索取資料，否則會遭濫用；案件押後至4月22日裁決，蔡續准保釋。

被告蔡玉玲（37歲）否認2項為取得道路交通條例下的證明書明知而作出要項上虛假的陳述罪。

裁判官今早裁定表證成立，辯方沒有傳召證人，被告不出庭作供。

辯方今午續結案陳詞，指法例訂明運輸署署方在收取查冊費後，須給予申請人資料，屬絕對責任，而有關申請階段填選申請目的，只是1個行政措施，並不影響運輸署決定。

控方則回應指，有關法例並未講及市民有絕對權力索取相關資料，指立法意圖不涵蓋資料用作採訪及報道，而是只用作與交通運輸有關事宜，否則資料必然遭濫用。

裁判官將案件押後4月22日裁決，其間被告續准保釋。

控罪指，蔡分別於2020年5月17日及6月10日，在香港為取得一輛私家車的車輛登記細節證明書，明知而作出要項上虛假的陳述，即表示其申請證明書以作以下與交通及運輸事宜有關的用途，即進行法律程序和買賣車輛以外的其他有關交通及運輸的事宜。

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記者：王仁昌

