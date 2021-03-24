【深圳出資】立法會辯論重建皇崗口岸倡一地兩檢　李家超稱有益港深兩地

▲ 李家超於立法會大會上發言。（馮漢柱攝）

立法會大會今日（24日）開會，保安局局長李家超於會上動議議案，討論港府與深圳市政府一起重建皇崗口岸大樓，啟用後實施一地兩檢。他相信重建後，有助落實大灣區互聯互通，兩地也獲益。

李家超動議議案，尋求議員支持港深兩地政府，一起重建皇崗口岸。他指疫情目前影響跨境人流，不過兩地政府具前瞻性，相信重建有助方便旅客，提升口岸通關能力，落實大灣區互聯互通。

發展局局長黃偉綸稱，一地兩檢實施後，就可以釋放落馬洲管制站逾20公頃地皮，政府會研究該地皮的用途，料下月申請新田／落馬洲發展樞紐的研究撥款。

建測規園界謝偉銓稱，今次由深圳市政府全數支付建造工程費用，他全力支持配合，感謝中央人民政府與深圳市政府支持。他認為一地兩檢可以便利旅客往來、縮短通關時間，市民不用抽住行李走上走落。他希望港府認真檢視邊境地區及跨境運輸規劃發展，善用土地資源，切實解決土地、房屋及交通問題。

工程界盧偉國稱，皇崗口岸有助促進兩地交流，而且兩地人流持續增長，這對通關設施也有更高要求。他形容深圳邊境區域繁榮，然而香港邊境卻水靜河飛，促請政府加快研究邊境地皮發展。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰