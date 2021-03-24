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【超級綜藝】曾志偉+王祖藍上任後首度公開同場　率汪明荃森美騷9大節目

娛樂 19:51 2021/03/24

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志偉與祖藍大晒冷。

無綫今日（3月4日）在電視城舉行「超級綜藝隆重登場」記者會，介紹今年九大綜藝節目，兩位新上入任TVB高層曾志偉及王祖藍，也是二人履新TVB後首次同場見傳媒，兩位高層亦分別推介多個重點綜藝節目。

在今日《超級綜藝隆重登場》記者會上，電視廣播有限公司副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉及首席創意官王祖藍，率多位藝人及歌手包括汪明荃、森美、阮兆祥、賴慰玲、張秀文、余安安、區永權、崔健邦、糖妹、郭偉亮等會見傳媒，陣容鼎盛。

在記招豪氣切9隻燒豬。（東星圖片）

推出9大綜藝節目

記者會上介紹今年多個綜藝節目，其中王祖藍以首席創意官身份上台介紹新節目《日日媽媽聲》。

《日日媽媽聲》節目主持之一余安安上台問祖藍：「點解成個TVB得你一個係官？」轉數快的祖藍即自己並非TVB第一個「官」：「TVB第一個官係秋官（鄭少秋）！」

此以星級母親為主題的節目《日日媽媽聲》，將訪問多位圈中星媽細談為母感想，由余安安、陳凱琳和羅敏莊任主持。當中羅敏莊是自往ViuTV主持《Chill Club》後，為TVB主持節目的回巢作。

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另外記者會亦介紹早前暫緩後重啟的選秀節目《聲夢傳奇》，並播出星級導師李克勤向參賽者的鼓勵片段，4月10日首播。

音樂節目方面，除有《勁歌金曲》將全新陣容登場，由郭偉亮、糖妹及徐毓麟接棒主持，並放回黃金時段播於周日晚上9時半播出。；另有新製作的《演鬥廳》，節目會由多位音樂人即興唱作，發揮才華，將於6月播出。

此外，艾粒、農夫主持的《艾粒X農夫特備節目》，於4月19日晚上首播。

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而阿姐汪明荃夥同阮兆祥、賴慰玲主持的《好聲好戲》，由多位藝員參予配音比賽，並由專業配音員做導師，5月3日首播。

另外，新聞性為主的新節目《尋人記》，由方東昇、黃曉瑩、李曉欣、黃靖婷主持，以訪尋當年新聞人物為主題，於4月5日播出。

重點綜藝節目則有由汪明荃、阮兆祥、森美、林盛斌主持的《開心大綜藝》，於4月11日晚上8點播出，節目是直播現場騷，估計類似早年的《歡樂今宵》但配合時代有所革新。

同場加映：麥美恩訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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