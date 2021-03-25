【海外升學】海外暑期課程為報考大學加分　IB專家教申請要點

▲ 參加外國大學的暑期課程對申請大學有利。（i-stock圖片）

每年六月，各國多間大學均會開設暑期課程或夏令營，當中包括適合高中生參加的大學先修課程。但各地國境之大，名校之多，到底該如何決擇？哪些課程會為報考大學加分？今次會為讀者介紹。



去或不去？該如何決定？

很多家長和IB學生對於大學暑期課程，大部分只想到校園體驗、到外地旅遊和認識新朋友。而實際上，參加大學暑期課程的得著遠多於此！



不少學生對申請學系一事十分迷茫，他們可能未發掘到任何興趣，或是不清楚未來的發展有哪些選擇。我們建議學生在IBDP Year 1暑假參加海外大學暑期課程，時間長短任君選擇，重點是學生可藉著2-6周的課程，探索不同專業，甚至參與研究。這種經驗可以讓學生了解不同行業的發展和就業機會，亦是確定自己對未來意向的方法之一。



另外，參加大學暑期課程對申請大學有利。暑期課程分為無學分和學分（Pre-college）兩種。學分課程（Pre-college）固名思義，高中生將會跟大學生一起上帶有學分的課程。建議如果學生未來想進某所大學，應參加該院校為高中學生開設的暑期課程，多與教授交流，爭取推薦信，從而增加大學錄取機會。在美國，於暑假課程期間完成的學分可在大學間互相轉換並認可。只要在任何院校官網數據庫搜尋「credit transfer」，可轉換的學分便一目了然。



無學分課程十分多元，對於那些已經確定志向的高中生，研究課程就最適合不過。整個課程可用上40小時研究一門專案，大熱如STEM和商業模型等。課程會以展覽或報告作結束。「無學分」聽起來好像很隨便、無難度，事實上這類暑期課程門檻極高、錄取率極低，參與其中的學生都是精英中的精英！所以學分有無，還是要看學生的興趣和專長。



申請課程要注意哪點？

各國的大學暑期課程對高中生的要求和條件，基本上大同小異：

年齡：14-18歲

年級：完成9-11年級

課程長短則很不同，短則一週，長則可達八週，課程長短選擇主要視乎家庭經濟能力，並不反映課程好壞。例子如英國劍橋的暑期課程只有兩週長，學費達六千英鎊，仍然每年爆滿。申請暑期課程一般於每年一月中截止，先到先得，學生應預早做好資料搜集和申請。



家長學生們要注意，因全球疫情仍然嚴峻，基本上所有大學暑期課程均移師網上進行。如果學生參加課程的主要目的是享受校園氣氛和留學生活，今年未必能滿足你的願望。

文章獲HKexcel IB Specialist授權轉載。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD