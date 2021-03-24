【疫苗接種】50歲女警不適入院月初曾接種疫苗　醫管局指她情況穩定

▲ 再有人疑接種疫苗後不適。（資料圖片）

再多一人疑接種疫苗後不適。一名年約50歲女子上周不適入院治療，她月初曾經接種過疫苗。醫管局指該名病人目前情況穩定。警方確認，該女子是一名女警。

衞生署回覆TOPick查詢時表示，醫管局於3月19日呈報一宗曾接種新冠疫苗的異常事件，署方已聯絡醫管局獲取更多資料，進行調查及評估，並會把個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

衞生署又指，根據專家委員會通過的風險傳達計劃，接獲的臨床事件的數據及總結報告會於專題網頁定期發放及更新。如接獲在接種疫苗後14日内死亡的嚴重異常事件，則會盡快透過新聞稿公布，而根據世界衞生組織，疫苗接種異常事件是指免疫接種後發生的任何不幸的醫療事件，不一定與疫苗使用有因果關係。

五類人士不適宜接種疫苗：

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記者：黃悅晴