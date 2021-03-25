【Band1學堂】童年愛與爸爸通山跑愛研究昆蟲進化 山系女生7次獲獎學金留學德國

▲ 羅勵嘉曾經7次獲獎學金。

山系少女羅勵嘉（Lai Ka）自小愛在山野觀察昆蟲，修讀香港專業教育學院（IVE）生物科技高級文憑期間獲啟發，愛上研究生物物種。Lai Ka於IVE讀書期間成績優異，曾7次獲得獎學金，並於畢業後赴英國修讀學士和碩士課程，現於德國著名學府明斯特大學當研究生，研究昆蟲免疫系統演化過程。

現正在德國繼續進修的Lai Ka，被問到海外留學心得時指，「failing forward」的心態十分重要，要學會在失敗中站起來繼續前進，接受犯錯，並懂得虛心發問，接受他人意見。

隻身在異地，日常生活和學習上都難免會遇上困難，不要害怕撞板，遇到困難時多講多問身邊同伴的意見，以我的經驗來說，外國人大多都樂意幫忙。

Lai Ka現於德國當研究生，專門研究昆蟲免疫系統，談到對動物昆蟲的興趣，原來源於爸爸愛「通山跑」。當一般女孩玩洋娃娃時，Lai Ka便跟爸爸到處郊遊，一同觀察雄蟬的發聲器、金絲貓和狼蛛（蜘蛛品種）的眼睛。

我一點也不害怕昆蟲，反覺昆蟲世界新奇有趣。昆蟲具備各種『超能力』，如甲蟲能搬動比自己體重重逾千倍的物件。

熱愛大自然的Lai Ka中學時加入女童軍，常於野外考察，尤愛看野生動物紀錄片和有關大自然的雜誌。

中學時主修理科科目的Lai Ka，畢業後修讀IVE生物科技高級文憑，期間獲安排到大學實驗室實習，負責分析甲殼類動物的基因，又學習分子遺傳學的應用，自此對演化生態學產生濃厚興趣。

在非洲肯亞與動物近距離接觸

Lai Ka憑著優秀表現獲職業訓練局（VTC）頒發逾50萬元的賀維雅基金會獎學金，畢業後到英國進修。她先花一年時間在英國的阿爾斯特大學完成生物科技學士學位，及後再在艾希特大學修讀演化生態學碩士，鑽研各類物種的進化演變、動物行為學等。

在海外留學期間，Lai Ka更特意到非洲大草原考察，加深對動物的了解。她回憶指：

我曾到非洲肯亞考察，觀察斑馬和雀鳥的生態、在帳篷內親耳聽到鬣狗駭人的嚎叫聲、跟土著學習人類與野生動物共存等。

研穀蛀蟲助對抗流行疫症

Lai Ka獲德國著名學府明斯特大學取錄為研究生，修讀與動物演化生態學相關的研究生課程，獲豁免學費，還於校內擔任實驗助理，賺取生活費。她現正埋首研究穀蛀蟲的化學防禦系統，Lai Ka指生物研究絕不「離地」，動物昆蟲免疫系統與哺乳動物的系統相似，牠們更有機會成為傳染病的傳播媒介，研究有助對抗流行疫症。

她指：「由IVE高級文憑至赴英修讀學士及碩士學位課程，整個學習過程均一直獲院校獎學金資助，令我在研究動物專業範疇上不斷進深，並獲得寶貴機會留學德國，十分感恩。」Lai Ka冀望學成回港推動科學研究。

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責任編輯：鄺嫻