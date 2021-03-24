草彅剛演跨性別人士騷演技　入行37年首次封影帝

▲ 日本電影《午夜天鵝》

有「日本奧斯卡」之稱的第44屆《日本電影學院獎》頒獎典禮日前於日本東京高輪酒店隆重舉行。電影《午夜天鵝》除奪得最優秀作品獎外，前SMAP成員草彅剛更憑《午夜天鵝》奪得最優秀主演男演員獎，是他入行37年以來勇奪首個影帝殊榮。

草彅剛在《午夜天鵝》演跨性別人士，晚上在娛樂場所演出芭蕾舞「天鵝湖」為生，一日他被母親委託，幫忙照顧親戚的女兒。他從一開始的排斥，到發現女孩甚有跳芭蕾的天份，過程中孕育出成為她母親的想法，演技深受影評人和觀眾讚賞，在激烈競爭下成功打敗強勁對手，勇奪影帝寶座。

▲ 草彅剛憑《午夜天鵝》封帝。





草彅剛領獎時表示難以置信，坦言頭腦變得一片空白亦一度眼泛淚光：「真的嗎？我認為至今能夠和大家一起工作，能有各夥伴一直為我加油打氣，香取慎吾及稻垣吾郎等所有曾經合作過的朋友一直在我身邊給予支持，我才能夠站在這個舞台上，真的非常開心。」



《午夜天鵝》亦同時奪得最優秀作品獎，草彅剛說：「真的可以拿嗎？到底要怎樣才好。原來奇蹟是真的會發生的！是啊，不要放棄，一步步地前進，偶爾回頭，每個人都會有這樣的時候，但再從那裡前進，或許就會有好事發生。」

導演內田英治表示：「從5歲左右就夢想成為電影導演，從很小規模的電影開始製作，然後寫了《午夜天鵝》的劇本，草彅剛讀了劇本，製片森谷雄也看了，一步一步地到電影上映，一開始本來是沒有後盾的作品，到現在很多人看。」

他續指：「真正的電影是無法靠—己之力完成的，需要工作人員和演員，還有觀眾，要有觀眾才可以。真的非常感謝。」

《午夜天鵝》講述凪沙（草彅剛 飾）決心離開故鄉廣島，來到東京新宿以跨性別者的身份生活，每晚在娛樂場所跳「天鵝湖」。某日他被母親委託，幫忙照顧親戚的女兒一果（服部樹咲飾）。

一果因遭受家暴而性情乖僻，她們住在同一屋簷下，雖然最初沒法互相理解，但芭蕾舞將這對淪落人連結起來，當凪沙真正明白一果的煩惱時，她心中產生了從未有過的感情。

一直活在邊緣的二人首次找到慰藉，渡過了短暫的幸福時光，過程中凪沙感覺到自己的母性，但這時一果的母親突然出現，要將女兒帶回家鄉。

影片預計在6月於香港上映。