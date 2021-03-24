  • 22°C
香港時間 : 2021324日 (週三) 19:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 復必泰疫苗 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一代巨星】YouTube頻道4月1日辦網上音樂會記念張國榮　籌款全數捐贈「惜食堂」助有需要人士

社會 18:44 2021/03/24

分享：

熱門 復必泰疫苗 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

4月1日是「哥哥」張國榮逝世18周年。由數名資深傳媒人如鄭丹瑞、蕭潮順等建立的YouTube頻道「健康·旦」宣布將在4月1日晚上舉行網上音樂會，記念張國榮。（YouTube頻道圖片）

4月1日是「哥哥」張國榮逝世18周年。由數名資深傳媒人如鄭丹瑞、蕭潮順等建立的YouTube頻道「健康·旦」宣布將在4月1日晚上舉行網上音樂會，記念張國榮。音樂會亦獲「哥」迷會及旅遊發展局支持，籌得的善款將不扣除開支，全數捐贈「惜食堂」買米製作飯餐，幫助有需要的人士。

「健康·旦」獲得張國榮的前經理人陳淑芬，以及唐鶴德應允，將於4月1日晚上7時30分至8時30分播放《想你 張國榮》音樂會。詳情如下：

各大平台播放日期：2021年4月1日（星期四）

時間：

  • 晚上7時正 – 播放張國榮的演出片段
  • 晚上7時30分至8時30分 - 《想你 張國榮》音樂會

官方播放平台：

音樂會的演出嘉賓包括莫文蔚、張智霖外，亦邀請到許冠傑、哥哥的生前好友李克勤演出，另有來自美國的無伴奏人聲樂團 （A Cappella）Metro Vocal Group、香港浸會大學音樂系成員參與。

而音樂會於YouTube Superchat 籌得的善款，將不扣除開支，全數捐贈「惜食堂」買米製作飯餐，幫助有需要的人士。觀眾亦可以支票捐款，支票抬頭寫上「惜食堂」，並寄往「觀塘鴻圖道 35 號天星中心 5 樓收」。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

音樂會 張國榮 許冠傑 蕭潮順 莫文蔚 唐鶴德 李克勤 張智霖 香港 音樂

最高瀏覽

【家有囍事】陳凱琳分享弟弟婚禮溫馨合照　Grace低調大家姐激罕曝光【多圖】
11:24 2021/03/23
【家有囍事】陳凱琳分享弟弟婚禮溫馨合照　Grace低調大家姐激罕曝光【多圖】
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期
00:00 2021/03/22
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期
【靚太安樂窩】70萬裝修748呎麗港城方便過海返工返學　慳家靚太：九龍樓價比港島低
18:39 2021/03/23
【靚太安樂窩】70萬裝修748呎麗港城方便過海返工返學　慳家靚太：九龍樓價比港島低