【一代巨星】YouTube頻道4月1日辦網上音樂會記念張國榮　籌款全數捐贈「惜食堂」助有需要人士

▲ 4月1日是「哥哥」張國榮逝世18周年。由數名資深傳媒人如鄭丹瑞、蕭潮順等建立的YouTube頻道「健康·旦」宣布將在4月1日晚上舉行網上音樂會，記念張國榮。（YouTube頻道圖片）

4月1日是「哥哥」張國榮逝世18周年。由數名資深傳媒人如鄭丹瑞、蕭潮順等建立的YouTube頻道「健康·旦」宣布將在4月1日晚上舉行網上音樂會，記念張國榮。音樂會亦獲「哥」迷會及旅遊發展局支持，籌得的善款將不扣除開支，全數捐贈「惜食堂」買米製作飯餐，幫助有需要的人士。

「健康·旦」獲得張國榮的前經理人陳淑芬，以及唐鶴德應允，將於4月1日晚上7時30分至8時30分播放《想你 張國榮》音樂會。詳情如下：

各大平台播放日期：2021年4月1日（星期四） 時間： 晚上7時正 – 播放張國榮的演出片段

晚上7時30分至8時30分 - 《想你 張國榮》音樂會 官方播放平台： 健康·旦 YouTube 頻道：https://bit.ly/2w9keRR

健康·旦 Facebook：https://www.facebook.com/HiEggoHiEggo/

音樂會的演出嘉賓包括莫文蔚、張智霖外，亦邀請到許冠傑、哥哥的生前好友李克勤演出，另有來自美國的無伴奏人聲樂團 （A Cappella）Metro Vocal Group、香港浸會大學音樂系成員參與。

而音樂會於YouTube Superchat 籌得的善款，將不扣除開支，全數捐贈「惜食堂」買米製作飯餐，幫助有需要的人士。觀眾亦可以支票捐款，支票抬頭寫上「惜食堂」，並寄往「觀塘鴻圖道 35 號天星中心 5 樓收」。

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記者：徐紹軒