【7.21暴動案】控方指片段顯示有人交木棍給吳偉南　吳否認及指截圖中的手並非他

▲ 被告吳偉南今續於區域法院作供。陳國峰攝

前年721元朗白衣人暴動事件，6名涉案被告否認暴動等6罪續審，被告吳偉南今（24日）午續自辯。控方指現場片段顯示，吳偉南並非因安全受威脅而搶了他人的木棍，而是有人交木棍給他。吳偉南否認，並指截圖中的手並非他的手。

被告吳偉南(58歲)續作供，控方指從現場片段顯示吳多次用手推人，吳強調「唔係推」，而是「戽開佢」，吳同時示範該動作，即雙手手背撥開其他人。吳又承認期間1名90歲的村民「阮叔」曾經打錯姓「駱」的男子。

吳供稱，案發時從來無打人，僅曾用棍打水馬。但代表控方的高級助理刑事檢控專員周天行指出，吳「兜頭」打向頭戴橙色頭盔的人，並非敲打水馬，片段更拍到有「啪」一聲，對方即時倒地及用手按著頭盔。吳否認，並指之後有抽起手的動作，並稱自己叫對方「縮腳」後，自己與對方的腳已無接觸，吳否認之後再次繼續揮棍襲擊。

控方指出，吳昨天曾供稱其手上的木棍是從1名穿深色上衣的男子手上搶來，但現場片段顯示，是吳伸出右手向身穿格仔上衣的男子取得木棍。控方將片段定格，當中可見被告、深色衣服男子、格仔上衣男及其他人，並問吳「除了是你的手外，仲會係邊個隻手？」吳表示不清楚，及後又指是深色上衣男的手。

控方續指，吳指稱被搶棍的深色上衣男子在其身後，而且吳並沒有握棍，握棍的是格仔上衣男，但吳表示不同意。控方又在另一個畫面定格，當中顯示一支長條物及深色衣男相隔開。法官問及吳，該男子與棍之間距離多少。吳最初稱無距離，法官即質疑「邊度痴住？」 吳後來則更正是有距離，但不同意是格仔上衣交棍的。

吳又多次否認用棍暴力威嚇群眾離開。控方另指片中拍攝到「Kitty姨」手持雨傘或棍狀物，吳確認該人是「Kitty姨」，但不肯定她是否手持雨傘。吳稱包括他在內，共有10人一同驅趕群眾離開英龍圍外，部分是村民，部分人的身分他並不了解。案件明（25日）續。

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記者：林欣樂



