【今天我不想做嘢】張進翹包辦出道作編+曲+詞　Manson把鬱結轉化成歌【有片】

▲ 憑ViuTV節目《全民造星III》彈起的張進翹（Manson）推出新歌《今天我不想做嘢》。

社加ViuTV節目《全民造星III》而彈起的張進翹（Manson）最近有新搞作，Manson親自包辦新歌《今天我不想做嘢》的編、曲、詞，他開心指：「今年第一首Single，由我作曲及填詞，有幸能邀請馮穎琪小姐擔當我的音樂顧問。」

張進翹接受TOPick專訪分享創作感受外，同時患有燥鬱症和抑鬱症的他，分享如何治療及面對情緒問題。

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▲ （黃建輝 攝）

今天我不想做嘢

Manson分享創作新歌的過程說：「正如歌名所言，『今天我不想做嘢』。這首歌是去年8月21日寫的，在《造星III》的Casting後，（比賽）開始前寫的。」

他續稱：「當時為《造星III》準備，做很多練習、準備，中途有天感到很累，好似很努力但不知道自己所做的是否正確，會否浪費心機。一個少少失方向感的狀態，便決定給自己一些空間，不再為比賽作準備。」

於是當時Manson拿起結他彈奏，隨心地寫了第一句歌詞：「今天我不想做嘢只想懶，可不可輕鬆陣呢嘆一嘆？」

他說：「一寫便寫了一個下午，數小時寫了整首歌，其實是很直白的感情抒發。寫畢後，發現以前的我很少會坦承地承認自己累，或想停一停。。」

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創作需要勇敢

其實工作會令Manson入迷，甚至會廢寢忘餐，《今天我不想做嘢》正是其心聲：「相信也是很多人的心聲。在很努力的過程中，大家都需要休息，需要用時間去照顧自己的心理和心靈。」

他進一步指：「創作上有時覺得好像很用力，逼死自己方可罷休，真的很鬱結，會以創作去解決這鬱結，將它轉化成歌。不是放下它帶走它，而是轉化它。它依然在，但以另一種方式存在，而它則成藝術品。」

談到創作困難，Manson坦言：「有時會不敢向前行，再去做需要很多嘗試，尋找不同的可能性，創作需要勇敢。即使走錯路，回來也會找到新的。最大困難就是不敢去嘗試，害怕浪費力量。」他坦言以前遇上難關便慣性地想逃避：「現時會去面對，進步了。」

他透露寫歌的方法說：「一邊生活一邊寫，再加上那段時間的一些經歷。音樂對我來說除了是一首歌外，還是一份作品，記載了那段時間的經歷和狀態。」

▲ ViuTV節目《全民造星III》。（IG圖片）

追尋音樂初心不變

去年參加《全民造星III》極速成名，未來又將面對不可知的新挑戰，Manson覺得：「階段是不同了，但初心是沒有變。就如當時寫下這首歌，現時則帶着它成為第一首Plug歌，好像是帶着當時的自己一起走往後的路。」

他續指：「不同的是多了一班戰友、導師，導師變成了爸爸媽媽，再變成創作路上的一些前輩和朋友，也多了一班支持者。初心不變，但力量大了，繼續去追尋音樂的理想。」

▲ Dumb Youth。（IG圖片）

勇敢面對負評

可是樹大招風，隨着Manson人氣愈高，負面新聞也愈多。他肯定地說：「不怕！不能怕太多。怕它便會來，不怕便可以順其自然。一定會有的，會有無常的事發生。珍惜現在有的機會，珍惜現在可以寫歌、彈結他、唱歌，可以正常生活的日子。」

他又謂：「面對負面新聞會視乎其真實性，有很多都是假的，真的會是無中生有。不會理會無中生有，但如果是一些關於過去的負面新聞，那則是一次機會面對及反省，『原來當時是會這樣的。』」

▲ （梁樂欣 攝）

勇敢面對過去

Manson認為，每個人都會有是非的：「只是公眾人物的事非容易被放大或注意，所以只是身份上的不同，每個人也是一樣。會以這事件去反省自己，令自己變成更好的人。」

他不介意重提舊事說：「就等於當年有『4P』這件事，事件發生於11年前，花了很多時間去面對，去面對自己做過的事。但面對過後，便會成為現在的我。這些經歷會成為氧份，無論是失戀的遺憾、做錯事的後悔，當中的所有都會成為你花園內的養份。」

Manson表示：「一直以來就是想面對，但沒機會，現時是很好的機緣去面對一次，因為以前一直都不想或不敢100%去當幕前，就是這些陰影去抓住、鎖住自己，在幕前、幕後中遊走。我當刻覺得無論結果如何，都已堂堂正正攤開來面對一次，獲得抒解。」

▲ Manson與媽媽感情甚好。（IG圖片）

患上情緒病

其實Manson約18、19年時發現患有情緒病：「沒有導火線，都是連積而成的。同一時間失業、面對感情問題、家中環境問題。我曾看過兩個醫生，一個是燥鬱症，另一個則是抑鬱症。」

他想跟大家分享方皓玟的《唵嘛呢叭咪吽》：「想透過這首歌治療自己時，也分享給聽眾。這首歌是在情緒困境時幫助了我很多，聽畢後發現抒解了很多問題及鬱結，想將它治療我的力量分享給觀眾。」

Manson指：「家人也有少許情緒問題，會有精神緊張和焦慮的問題。在這個地方，很多人多多少少也會有一些情緒問題。心理未必太健康，這地方很壓抑、也很壓迫。」

▲ （梁樂欣 攝）

從音樂獲得幫助

有些患者起初會不願意承認自己的問題，Manson則謂：「我沒有不相信自己有這個問題，但我沒有服藥，因為我知道藥是不會幫到我的，可能只是壓止。」

他選擇承認和面對自己有此問題：「然後到不同的地方接觸禪修和冥想。因為有時我們會因為太忙而忘記了自己的呼吸，那便會迷失於工作中。但如果我們能保持呼吸的覺知，那便可以在工作上保持着一個清醒的狀態。」

Manson續指：「透過認識正念，我便會認知到自己因過去的很多事而後悔，或是因為未來的未知而感到焦慮。漸漸去覺知有這些事在發生。」

當他去覺知並擁抱一些回憶及感受時，便會令「它」不至於太大力，大約橫跨了一、兩年，「我隔了一年才去第二次，不過第一次已植根了一粒種子在我心內，之後便一直有看關於正念和冥想的事，嘗試去自己醫治自己。」

Manson又覺得：「音樂也幫了我很多，因為可以將一些真實的想法紀錄低，變相是一個很好的朋友，會聽我傾訴、任我發揮創意的媒介。當感受抒發出來後便得到抒解。」

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樂觀心態面對風浪

Manson坦言一路走來有過很多的後悔：「但所有的後悔至今都覺得是最好的安排，當時會很執念一些後悔。當時的一些事究竟是幸運還是不幸，其實沒有人知道的。現在回想，感情問題處理得不好或一些工作機會沒有好好把握，一些不存在的想法會令到我很Depressed。如果當時的我沒有得到這教訓，今天的我或許不會做到某一些事情。」

對於未來，Manson已設立了一些新目標，「希望年底或明年前能推出一隻EP，約5、6首歌，並在疫情過後能舉行Show，開Live跟觀眾見面，在現場分享音樂。EP暫時蘊釀中，慨念就是『未知的風景』。想連起大家，與大家一起看未知的風景。」

他並指：「應該會有很多不同的曲風在內，但不變的是都是由我去唱，曲風都會作出不同的嘗試，也有考慮推出合唱歌。希望能跟二汶合唱，希望能成事。」

Manson期望：「自己可以持續創作、保持微笑，以樂觀的心態去面對一切的風浪，最重要是無時無刻地去創作。無論是畫畫、寫字、電影、舞台劇，跟不同的人合作，都要好好去參與和學習。Being a good human being.」

想聽《今天我不想做嘢》按此

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場地：Comfort Soul 共享·舒釋 （IG @comfortsoul.hk）

記者：梁樂欣

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