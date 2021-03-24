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【疫苗接種】再多2名有長期病患者疑打科興疫苗後死亡　另9宗面癱個案

社會 20:12 2021/03/24

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熱門 復必泰疫苗 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日（24日）舉行會議，專家委員會的共同召集人孔繁毅和李卓廣會議後會見傳媒，衞生署助理署長（藥物）陳凌峯出席。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日（24日）舉行會議，專家委員會的共同召集人孔繁毅和李卓廣會議後會見傳媒，衞生署助理署長（藥物）陳凌峯出席。

李卓廣表示，委員會今日接到一宗接種疫苗後死亡個案，為第10宗死亡個案，涉一名60歲男士，患有高血壓、高血脂、頸動脈疾病，3月23日感到不適，今日昏迷送院後死亡，他13天前即3月11日曾接種科興疫苗。

他補充，了解該病人到醫院前向家人提及有胸部不適，相信同心血管疾病有關，但要等更多資料及解剖報告才可下結論，就現有資料初步懷疑心血管問題。

另一宗涉一名80歲老婦，其患有高血壓及糖尿病，本月19日在家中被家人發現不省人事，救護車抵達時已無生命迹象，送瑪麗醫院後證實不治。她曾於本月2日接種科興疫苗，病歷及初步解剖報告顯示，死者有冠心病、心臟衰竭及心律不正，專家委員會認為其死亡與接種疫苗無直接關係。

另外，孔繁毅指，專家委員會今日討論9宗面癱，涉及39至86歲的男子，當中8人曾打科興，1人打復必泰，委員會會繼續留意個案，如果有不尋常信號會建議當局採取適當措施，如要求藥廠更改說明書。

以下人士不適宜接種疫苗：

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記者：徐紹軒

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