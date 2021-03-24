【港鐵新綫】北環綫古洞站2027年啟用　陳帆促港鐵研建支綫接駁新皇崗口岸

▲ 陳帆稱，政府正籌備成立鐵路署，加強監管。（馮漢柱攝）

港鐵東鐵綫上水站和落馬洲站之間，將增設古洞站，政府最新料2027年落成；不過古洞北首批公營房屋2026年入伙，換言之居民初期或未能利用鐵路往來市區。至於北環綫主綫，將駁通錦上路站至古洞站，料2034年完工。政府又建議港鐵興建支綫，日後將北環綫延伸到重建的新皇崗口岸。

政府正落實《鐵路發展策略2014》中建議的新鐵路項目，包括興建北環綫。運輸及房屋局局長陳帆回應立法會議員盧偉國的書面質詢稱，第一期先於落馬洲支綫，增設古洞站，預計2023年動工，2027年竣工，配合古洞北新發展區公營房屋首批居民的遷入時間。至於北環線主綫，即第二期工程，連接錦上路站及古洞站，設新田、牛潭尾及凹頭3個中途站，預計2025年動工，2034年竣工。

現時北環綫途經的土地，處於不同發展階段。陳帆稱，古洞站主要服務該新發展區約4.36萬伙房屋單位的居民，當中公營房屋約2.8萬伙，滿足居民運輸需求。然而根據規劃，新發展區內首批公營房屋入伙時間，由2026年起逐步開始，即首批居民或未能使用鐵路服務。到了古洞站2027年竣工時，就有約25%公營房屋單位，即約7,400伙落成。政府會向港鐵跟進，確保港鐵密切監察工程進度，務求早日落成項目，提供服務。他又強調會跟部門協調，確保車站落成前，提供足夠公共交通服務。

陳帆續稱，按港鐵提交的項目建議書，北環綫第一期和第二期的預算建造成本，按2015年底價格，分別約35億元和585億元，政府已邀請港鐵就北環綫展開詳細規劃及設計，之後再確認成本估算。他又稱港深兩地政府正計劃重建皇崗口岸，認為若北環綫支綫日後改經落馬洲河套區，連接皇崗新口岸，將有助加強跨境交通聯繫，為旅客提供多一個選擇。

他引述深圳當局表示，重建後的皇崗口岸將預留空間，提供北環綫支綫接入的條件。政府已要求港鐵研究北環綫項目時，一併考慮支綫的可行性及效益。

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責任編輯：吳卓峰