政府大灣區青年就業招聘會逾7百青年求職　入職最高月薪可達6.8萬港元

▲ (勞工及福利局Facebook圖片)

政府推出「大灣區青年就業計劃」，為有意到大灣區工作的港青提供薪水資助，並在昨日及今日舉辦招聘會，吸引了709名年輕求職人士到場。政務司司長張建宗表示，在計劃下收到逾1,800個招聘空缺，而今次參加招聘博覽的機構亦超過30間，認為大灣區是新時代國家改革開放下的重大發展戰略，這次博覽會，正好讓求職人士認識和了解內地就業的發展機遇。

張建宗今日到旺角麥花臣場館，了解「大灣區青年就業計劃」招聘會的情況，並與部分求職者及參展的僱主交談，了解他們對招聘會的意見和內地就業的意向。他認為，大灣區是香港青年未來發展的一個重要舞台，港青有兩文三語和國際視野的優勢，只要抓緊機遇，相信一定能為自己的事業奠下堅實的基礎。

另外，張建宗今早亦在一個大灣區青年專業論壇上致辭，稱大灣區是國家開放程度最高、經濟活力最強的經濟圈，擁有人口超過7,200萬，比英國的6,600萬為多；其生產總值達1.7萬億美元，市場比澳洲、南韓的經濟為大。他鼓勵青年善用大灣區發展帶來的新機遇，又提到除青年就業計劃外，港府亦推出「大灣區青年創業資助計劃」及「大灣區創新創業基地體驗資助計劃」，成功申請者最多可獲60萬港元資助創業。

▲ 政務司司長張建宗到旺角麥花臣場館，了解「大灣區青年就業計劃」招聘會的情況。（政務司司長辦公室Facebook圖片)

勞工及福利局局長羅致光及副局長何啟明下午亦有到場招聘機構代表交流。勞福局指，今次招聘博覽共有34間來自不同行業的機構參加，吸引了709名年輕求職人士到場。另外，網上招聘會亦共錄得2,145個求職申請。而「大灣區青年就業計劃」自今年1月8日推出以來，已收到大小企業提供逾1,800個職位。

羅致光指，今次招聘博覽的機構橫跨金融、商用服務、教育、物流和資訊科技業等，有提供過百職位的大機構，也有靈活創新的初創公司，提供多元化空缺，供不同職志的大學畢業生選擇。他指，高興聽到有初創企業負責人表示，計劃提供的資助，讓他們有機會與大機構競逐人才；而多間機構代表都表示，前來查詢或應徵的畢業同學質素很高，認為計劃十分值得支持。

▲ (勞工及福利局 facebook圖片)

他又呼籲，有意但未決定是否參與的僱主，雖然初步名額定為2,000名，但只要大家踴躍，政府是可以加大名額。

特首林鄭月娥於去年的《施政報告》中推出「大灣區青年就業計劃」，並提供約2,000個就業職位，而參與計劃的企業須在按本港法例，及以不低於月薪1.8萬港元，聘請及派駐本地大學及大專畢業生到大灣區內地城市工作，政府亦會按企業聘用的每名畢業生，發給企業每人每月1萬港元津貼，為期最長18個月。

據大灣區青年就業的計劃網站顯示，目前參與計劃的空缺職位約有580多個，月薪由最低1.8萬港元至最高6.8萬港元不等，大多是創新科技行業需要的職位，以騰訊招聘的「海外電競區域運營經理」為例，月薪由$23,000至$68,000不等，不過招聘的條件，是必須持香港或香港以外大學/大專，在2019年至2021年頒發的學士或以上學位。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李淇