【新冠肺炎】紅十字會調查指逾7成人有跟從防疫措施　不足一半人願打針

▲ 香港紅十字會發表有關「新冠疫情下抗疫疲勞的構成及影響」調查結果。(機構提供圖片)

新冠疫情持續超過一年，不少人都出現抗疫疫勞。香港紅十字會一項調查指，逾7成人有跟從政府制定的防疫措施，惟少於半成人願意接種新冠疫苗。

香港紅十字會為進一步了解市民抗疫疲勞的成因，於今年1月22日至2月9日期間向728位市民進行電話訪問，檢視市民在公共衞生防護措施上的行為。調查發現，近8成（78.1%）受訪者同意或非常同意若身體感不適時會立即求診並進行病毒測試；逾7成（76.5%）受訪者同意或非常同意自己有跟從政府制定的防疫措施；不足半數（44.2%）的受訪者同意或非常同意會接種疫苗。

紅十字會分析發現，除抗疫疲勞的「情緒」和「認知」層面外，市民在疫情下面對的障礙及資源因素都會影響個人防疫措施，若較掌握病毒的健康知識、較感到朋友或家人支持或較能獲取抗疫資源，會較願意持續進行防疫工作，包括願意採取防疫措施、在身體不適時求診及進行病毒測試，或願意接種新冠疫苗。

紅十字會臨床心理學家暨心理支援服務主管張依勵博士表示，由此可見，提高市民對疫症的認識、加強有關疫情資訊的交流及發佈，有助減緩抗疫疲勞。

香港紅十字會行政總裁／秘書長蘇婉嫻女士認為抗疫之路尚未見終點，每日都要進行防疫措施或會令人感到疲勞或沮喪，但如果有家人及朋友作出情緒上的支援、與自己分享防疫物資及資訊，都會令人感到自己並非孤軍作戰，建議市民除了要做好個人防疫措施，主動關心及幫助身邊的人及社區內弱勢社群的需要。

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責任編輯：郭詩詩