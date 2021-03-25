【自學天才】17歲少女熱愛自學興趣廣泛　通過論文答辯成為全美最年輕博士

▲ 17歲少女Kimberly Strable 成為全美最年輕博士。

不少人花了很多時間心血才取得博士頭銜，美國一名17歲少女竟然很順利通過博士論文答辯，成為美國最年輕的博士，亦是全球第三年輕的博士。傳媒追訪這名天才少女，發現她從小已經興趣廣泛，十分投入自主學習，而爸爸表示沒有催谷女兒，只是讓孩子按自己的步伐及興趣去學習，不覺女兒是天才。

17歲少女成為美國最年輕博士

綜合外媒報道，來自美國蒙大拿州（Montana）17歲Kimberly Strable，她於18日（上周四）在加洲洲際大學（The California Intercontinental University）取得工商管理博士學位，她主力研究環球領導力。

對於準畢業的博士生，能通過學位論文答辯不容易。在論文答辯中，一般由多位學者組成評委，他們會按學生提交的論文作出質詢，通過答辯才能獲取博士頭銜。Kimberly 就順利通過論文答辯成為全美國最年輕的博士。她對此很開心，表示超級神奇，有點難以置信。

▲ 17歲Kimberly自己從小熱愛學習，父母沒有催谷她。（影片截圖）

孩子全是尖子

Kimberly 其姊姊亦是尖子，在早前18歲生日前數天考獲了碩士學位，其他弟妹亦比一般同齡孩子會提早完成大學課程。孩子全都是尖子，爸爸Greg未有自滿，而對於Kimberly 成為全美國最年輕的博士，他表示︰

不要稱她為天才，她只是對很多事充滿熱情，努力去實現。

▲ Kimberly喜歡烹飪。（影片截圖）

爸爸表示女兒在攻讀博士學位之時，家長努力支持配合，例如了解她何時參加考試，在家中保持安靜，讓女兒能專注在合適的環境學習，並確保如她有任何需要，就給予一切支持。

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自小興趣多多 熱愛學習

回想Kimberly自小已興趣多多，包括喜歡拼縫被子、騎馬、烹飪、繪畫、彈豎琴、四處旅行等，這都不是家長迫她學習。她一生都在自學，所有學習節奏取決於她，她就在12歲的高中畢業，15歲大學畢業。爸爸分享︰

我們不催谷孩子們學習，而是鼓勵孩子們去探索，陪他們一起。他們對某學術有興趣，就大力支持。

Kimberly 自小已享受體驗不同的經歷，有感自己比較早就完成了很多些事情，現時期待盡快開展事業生涯，希望投身行政管理行業。

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責任編輯︰王明芳