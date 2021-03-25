【親子好去處】青衣城4千呎都市農莊辦「親子農耕樂」　復活節限定農墟售過百款有機產品

▲ 青衣城將一連4日推出「青衣城有機產品農墟」 。（相片由有關機構提供）

近年愈來愈多家庭喜歡做假日農夫種植，或到農莊郊遊兼購買農產品。要感受農耕樂不一定要去到郊外，青衣城將於3月至5月推出「親子農耕樂」，讓市民體驗有機耕種之餘，亦可選購的過百款由本地農夫出品的有機產品。

青衣城與香港浸會大學香港有機資源中心合辦「青衣城有機產品農墟」 ，場內將一連4日出售由本地農夫嚴選的過百款有機產品，從有機蔬菜水果，至有機認證的棉造衣物及化妝品等，購物之餘同時支持推動本地有機農業發展。

▲ 「親子農耕樂」讓一家大細體驗有機耕種。（相片由有關機構提供）

除了當造農產品如彩色椰菜花、紫油麥菜、紫甘荀及車厘茄外，現場更有有機認證奶粉、棉造衣物、親子套裝、家居清潔用品及化妝品等。各攤檔亦會捐出2百斤有機蔬菜水果予香港青年協會，幫助有需要人士及支持本地有機農業，同時為地球出一分力。

4千呎都市農莊招募慈善農夫

此外，商場更夥拍本地農場「香港青年協會有機農莊」，於2期天台平台花園打造了一個近4,000呎的都市農莊，並舉辦慈善「親子農耕樂」，親身體驗有機耕種兼做善事。

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參加者需以捐款形式報名參加，所有善款將全數捐予「香港青年協會有機農莊」作農務教育用途；所有參加者亦需於每次收成期，捐出20%農作物給有需要人士，絕對是好玩又別具意義的綠色生活體驗。

商場另特設2大獎賞作鼓勵栽種，參加者需先成為MTR Mobile登記用户，並上載活動的相關照片至個人Facebook或Instagram，同時hashtag青衣城，每人每天將可獲贈300 MTR分。

此外，出席率達10天或以上的參加者，同時願意捐出10斤或以上收成的組別，將可獲慈善金星農夫獎狀及禮品，而捐出6斤或以上收成的組別則可獲慈善銀星農夫獎狀及禮品。

青衣城有機產品農墟

日期︰2021年4月2日至5日

時間︰11am至6pm

地點︰青衣城1期1樓A區

青衣城「親子農耕樂」

日期︰2021年3月20日至5月16日

時間︰逢星期六、日及公眾假期10am至6pm

地點︰青衣城2期天台花園

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責任編輯︰林綺玲