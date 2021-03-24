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疑打機落敗懷恨在心持改裝間尺襲擊他人　受襲方還擊8青年同涉傷人被捕

社會 19:41 2021/03/24

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警方拘捕8名懷疑涉案男子。（黃傑偉攝）

警方由3月19至今日（24日）期間，拘捕8名15至20歲男子，他們涉嫌在3月18及19日傷人。

警方表示，沙田新翠邨球場於3月18及19日發生兩宗傷人案件，沙田警區反黑組接手調查後，相信事件涉及兩幫有黑社會背景人物。兩幫人因於大圍一間遊戲機中心就賽車遊戲勝負問題起爭執，有人懷疑遭到恥笑後懷恨在心，於3月18日晚上8時，集合10多名手持改裝間尺的人士，往新翠邨球場向4名目標人物施襲， 導致4人頭手及胸受傷及骨折，須送院治理。

警方不排除受襲一方於翌日凌晨時分，同樣集合10多名持棒球棍人士，報復式襲擊3名目標人物，遇襲3人頭及手受傷送院。 兩宗案件7名受害人年齡15至31歲。 警方經調查後，於3月19日至今日共搜查8處處所，拘捕8名涉案男子，被捕人年齡15至20歲，部分人報稱剛綴學。

沙田警區總督察（刑事）潘岳謙呼籲市民，如目擊案發經過請盡快聯絡沙田警區反黑組， 警方重申意圖傷人屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判終生監禁，呼籲市民切勿以身試法，又指案件仍在調查中，不排除稍後會再有拘捕行動。

沙田警區總督察（刑事）潘岳謙。（黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉

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