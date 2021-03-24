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私家醫生許建名疑涉為雙程證內地人打疫苗　港大深圳醫院聲明：許已離職

社會 22:01 2021/03/24

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有傳媒揭發，私家醫生許建名涉為雙程證內地人打疫苗，他回應指政府指引不清晰。（Youtube截圖）

港大深圳醫院前呼吸內科主管、現於中環開設診所的私家醫生許建名，有傳媒揭發他向持雙程證的內地人，免費打科興疫苗。港大深圳醫院今（24日）發聲明稱，許建名已於去年4月28日之前離職，其言論及醫療行為均與醫院無關。

港大深圳醫院稱，近日發現數篇關於前員工許建名醫生，在港醫療行為的相關報導。醫院方面稱，許建名自2013年由香港大學聘任，並派駐醫院，他因個人原因已於2020年4月28日之前離職。自當日起，其一切言論及醫療行為均與醫院無關。

許建名接受傳媒電話訪問澄清，指政府系統不清晰，用任何證件號碼都可以登記打針：「政府核證系統只做證件號碼檢查，我們登入的時候，政府醫健通系統通過到就可以。直至上個星期，都沒有解釋，沒有很清晰的指引，因為系統登入的比較闊。」

他強調注射疫苗沒有收費，因此沒有任何圖利成分，已向衞生署釐清注射人士的限制，已即時取消非港人的預約。至於已打第一針的人士，因為安全和人道理由，將可獲安排打第二針。

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責任編輯：吳卓峰

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