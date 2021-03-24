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林鄭月娥觀察觀塘重建　稱觀塘蛻變成更宜居宜業

政治 22:32 2021/03/24

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林鄭月娥（前排左二）視察觀塘市區重建。（政府新聞處）

裕民坊公共運輸交匯處下周啟用，為市建局觀塘市中心重建項目中，其一重要建設。特首林鄭月娥今日落區，視察觀塘市區重建工作，稱重建項目將觀塘，蛻變成更宜居宜業的地區。

林鄭月娥在市建局主席周松崗和行政總監韋志成陪同下，視察裕民坊公共運輸交匯處。她表示，觀塘市中心重建項目，是她擔任發展局局長期間親自督導的項目，曾多次實地視察，包括10年前半夜視察細葉榕遷移，直言記憶猶新。

她補充，重建項目歷時十多年，各期建設逐步落料，料2029至30年全部完成，直言是「極為艱巨的工作」，不單改善舊區居民的生活環境，亦把觀塘蛻變成更宜居宜業的地區。

另外，公務員學院選址亦位於觀塘，林鄭月娥也順道視察選址。2018年的施政報告中，選定觀塘用地作綜合發展項目，若項目明年獲批撥款，2026年可陸續完成。

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記者：陳宛彤

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