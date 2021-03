參加國際論壇卻憤然離席　誰激怒了葉劉？

▲ 葉劉淑儀獲邀參與「WION TV 全球高峰會」。(短片截圖)

新民黨主席葉劉淑儀不時獲邀參與國際性的論壇,不過,今日她以視訊參加在杜拜舉辦的「WION TV 全球高峰會」時,竟在論壇未結束前就憤然「離席」,究竟所為何事?

原來,今次論壇有討論新冠肺炎疫情,而論壇亦邀請了「台灣聯合國協進會」榮譽理事長蔡明憲,蔡明憲發言時,一度稱新冠肺炎為「武漢病毒」(Wuhan virus),葉劉聽到此言,即打斷蔡發言,指其不應該稱之為武漢病毒,又表態稱,如果蔡再用這個詞彙,她會離開論壇。( I'll leave this talk if you again use this term.)

蔡明憲沒有回應,並繼續發言,不過他下一句,即刻再惹怒葉劉,蔡說到︰「台灣作為一個國家……」(Taiwan as a nation)時,葉劉再度打斷其發言,稱自己不得不離開論壇,並強調「台灣不是一個國家,而是中國的一個省。」隨後便起身離開。

