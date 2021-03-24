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參加國際論壇卻憤然離席　誰激怒了葉劉？

政治 22:41 2021/03/24

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葉劉淑儀獲邀參與「WION TV 全球高峰會」。（短片截圖）

新民黨主席葉劉淑儀不時獲邀參與國際性的論壇，不過，今日她以視訊參加在杜拜舉辦的「WION TV 全球高峰會」時，竟在論壇未結束前就憤然「離席」，究竟所為何事？

原來，今次論壇有討論新冠肺炎疫情，而論壇亦邀請了「台灣聯合國協進會」榮譽理事長蔡明憲，蔡明憲發言時，一度稱新冠肺炎為「武漢病毒」（Wuhan virus），葉劉聽到此言，即打斷蔡發言，指其不應該稱之為武漢病毒，又表態稱，如果蔡再用這個詞彙，她會離開論壇。（ I'll leave this talk if you again use this term.）

蔡明憲沒有回應，並繼續發言，不過他下一句，即刻再惹怒葉劉，蔡說到︰「台灣作為一個國家……」（Taiwan as a nation）時，葉劉再度打斷其發言，稱自己不得不離開論壇，並強調「台灣不是一個國家，而是中國的一個省。」隨後便起身離開。

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撰文 : 傅流螢

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