參加國際論壇卻憤然離席　誰激怒了葉劉？

▲ 葉劉淑儀獲邀參與「WION TV 全球高峰會」。（短片截圖）

新民黨主席葉劉淑儀不時獲邀參與國際性的論壇，不過，今日她以視訊參加在杜拜舉辦的「WION TV 全球高峰會」時，竟在論壇未結束前就憤然「離席」，究竟所為何事？

原來，今次論壇有討論新冠肺炎疫情，而論壇亦邀請了「台灣聯合國協進會」榮譽理事長蔡明憲，蔡明憲發言時，一度稱新冠肺炎為「武漢病毒」（Wuhan virus），葉劉聽到此言，即打斷蔡發言，指其不應該稱之為武漢病毒，又表態稱，如果蔡再用這個詞彙，她會離開論壇。（ I'll leave this talk if you again use this term.）

蔡明憲沒有回應，並繼續發言，不過他下一句，即刻再惹怒葉劉，蔡說到︰「台灣作為一個國家……」（Taiwan as a nation）時，葉劉再度打斷其發言，稱自己不得不離開論壇，並強調「台灣不是一個國家，而是中國的一個省。」隨後便起身離開。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS