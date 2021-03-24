【疫苗接種】5人打針後須留院觀察3宗涉BioNTech　包括33歲男子即場失去知覺及左半身癲癇發作　

▲ 當局公布昨日共有15宗送院個案，其中6宗已經出院，5宗留院觀察，4宗不遵從醫生勸告自行出院（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃持續，截至今日下午8時的過去24小時，共約9,700名市民接種了第一劑疫苗，其中8,600人打科興、1,080人打復必泰；目前累計約412,800名市民已接種首劑疫苗，其中約261,500名接種科興，約151,300名接種復必泰。

本港再有疫苗事故，當局公布昨日共有15宗送院個案，其中6宗已經出院，5宗留院觀察，4宗不遵從醫生勸告自行出院；送院者中，10人打復必泰疫苗，個案包括：

元朗體育館社區疫苗接種中心

37 歲女子接種復必泰疫苗後，感到 暈眩、噁心、四肢麻痺及出現過度換氣 。她於上午10時34分被送往博愛醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

。她於上午10時34分被送往博愛醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。 59 歲女子接種復必泰疫苗後，感到喉嚨痕癢及舌頭麻痺。她於下午12時 24 分被送往博愛醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

荃景圍體育館社區疫苗接種中心

41歲男子接種復必泰疫苗後，出現 蕁麻疹 。他於上午11時56分被送往仁濟醫院，情況穩定。經診症後，他不遵從醫生勸告自行出院。

。他於上午11時56分被送往仁濟醫院，情況穩定。經診症後，他不遵從醫生勸告自行出院。 33歲男子接種復必泰疫苗後，失去知覺及左半身癲癇發作。他於下午6時33 分被送往仁濟醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

西灣河體育館社區疫苗接種中心

46 歲女子接種復必泰疫苗後，感到心悸。她於 下午 12 時 33 分被送往東區尤德夫人那打素醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

大埔墟體育館社區疫苗接種中心

31歲男子接種復必泰疫苗後，因跌倒落地而導致嘴唇撕裂受傷。他於下午5時06分被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院， 情況穩定。隨後被轉送到威爾斯親王醫院，經治療後，留院觀察。

界限街體育館社區疫苗接種中心

37歲男子接種復必泰疫苗後， 感到胸部及背部疼痛 。他於下午6時33分被送往廣華醫院，情況穩定。經診症後，他不遵從醫生勸告自行出院。

。他於下午6時33分被送往廣華醫院，情況穩定。經診症後，他不遵從醫生勸告自行出院。 44歲女子接種復必泰疫苗後，感到暈眩及心悸。 她於下午7時20分被送往廣華醫院，情況穩定。經診症後，她不遵從醫生勸告自行出院。

鴨脷洲體育館社區疫苗接種中心

54歲女子接種復必泰疫苗後，感到胸部不適及出現雷諾氏綜合症。她於下午 6時46分被送往瑪麗醫院，情況穩定， 經治療後已經出院。

龍琛路體育館社區疫苗接種中心

42 歲男子接種復必泰疫苗後，感到心悸及出現高血壓。他於下午8時24分被送往北區醫院，情況穩定。經診症後，他不遵從醫生勸告自行出院。

另有5宗涉科興：

官涌體育館社區疫苗接種中心

36歲女子接種科興疫苗後，感到痕癢。她於上午10時56分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

源禾路體育館社區疫苗接種中心

63歲女子接種科興疫苗後，感到心悸及發冷。 她於下午1時03分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

南葵涌賽馬會普通科門診診所

71歲女子接種科興疫苗後，出現高血壓。她於下午3時48分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

九龍灣體育館社區疫苗接種中心

59歲男子接種科興疫苗後，有出疹情況。他於下午5時01分被送往基督教聯合醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

林士德體育館社區疫苗接種中心

49歲女子接種科興疫苗後，感到頭痛、右手及臉部感覺異常。她於下午8時 19分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

截至今日下午8時的過去24小時，約6,900名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。網上預約接種復必泰疫苗已暫時停止。



另外，作為背景資料，截至今日零時零分，過去24小時共有69宗中風或心肌梗塞的個案，而需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房，有關數字為當日新確診中風或心肌梗塞而入住相關病房的實際數字，可為公眾提供一個參考對照，讓市民更全面理解有關不適的個案。

同場加映，整形外科醫生拆解產後腹直肌分離情況：

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記者：鄧凱文