【新冠肺炎】一文睇清確診患者行蹤　55歲送貨員5日內到訪3食肆8屋苑

▲ 一文睇清確診患者行蹤，55歲送貨員5日內到訪3食肆8屋苑。

本港新冠疫情反覆，衞生防護中心昨（24日）公布，新增10宗確診個案，包括6宗為輸入個案，1宗為源頭不明的本地個案，其餘3宗與本地個案有流行病學關連，累計確診11,420宗個案。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增3間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

九龍城 榮林大廈 車仔麵綱記 （17/03/2021 #11420）

油尖旺 黃埔花園3期 大快活 （20/03/2021 #11420）

葵青 和豐工業中心 萃華飯堂 （20/03/2021 #11420）

新增的3間食肆，全為一名55歲的男患者（個案編號#11420）到訪過，他是一名送貨員，於葵青和豐工業中心有一個辦公室，平時會送貨到不同地方，有時會為客人組裝傢具。張竹君說，由於確診病人在約10戶的停留時間長，估計涉及約10多人，要送往檢疫隔離。

病人3月17日開始有肌肉痛，3月22日交樣本後呈陽性，期間仍有上班。他於3月13至22日期間曾到20個地方送貨，包括大埔、黃大仙等多區，去到大部分地方都是放低貨物後離開，在部分地方有停留並協助組裝，停留20至60分鐘不等。

根據衞生防護中心資料，該名男患者在3月16日至20日曾到訪8個屋苑：

黃大仙 譽．港灣6座 （16/03/2021）

大埔 海日灣 II 11座 （17/03/2021）

元朗 Park Yoho Venezia 7B座 （17/03/2021）

黃大仙 豪苑2座 （18/03/2021）

西貢 蔚藍灣畔2座 （18/03/2021）

灣仔 嘉寧大廈 （19/03/2021）

大埔 海日灣海曦閣 B2 （20/03/2021）

屯門 上源2B座 （20/03/2021）

同場加映：家居水管暗藏恐怖污垢 洗水管達人：污水絕對是慢性毒藥

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣