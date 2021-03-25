【林鍾一戰】鍾培生杜汶澤隔空開火　林作食花生田蕊妮回應獲讚高EQ

全城關注的「林鍾一戰」主角林作與鍾培生自宣布開打以來便成為網民熱話，二人落實在9月於Star Hall決戰，昨日（3月24日）早上傳出「林鍾一戰」的門票最高售價達3萬元。

杜汶澤在社交平台分享該則新聞嘲諷二人似小丑打交，由此辣㷫鍾培生，引致二人在網上隔空開火。今次到林作食花生並大力撥火，至於田蕊妮發文撐丈夫阿澤，被讚應對最得體高EQ，果然是位好太太。

【林鍾一戰】鍾培生落實拳賽門票最貴近3萬 林作出言嘲諷：得你老豆會買

▲ 鍾培生不忿，以千字文回應。（Facebook圖片）

鍾培生千字文反擊

事因杜汶澤在昨天午間網上寫道對「林鍾一戰」的票價發表感受：「有多餘錢，你會去睇有誠意嘅「一秒拳王」，定還是小丑打交？」

之後，鍾培生不忿被諷寫千字文反擊：「首先多謝杜汶澤先生關注，唔係小丑打交，係慈善企業家打小丑」，之後指杜汶澤的網上平台種種經營問題，更指對方沒有強大團隊支援等執笠：「有好多friend 叫佢我地一齊搞個platofrm la，tvb 無架啦，咁佢ego 大就去試，輸死佢呀！」

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田蕊妮被讚高EQ

而杜汶澤太太田蕊妮亦加入戰場，發文稱：「首先多謝自稱慈善企業家嘅鍾先生俾咗咁多寶貴嘅意見我哋lateshow個app同埋杜先生本人。當然我哋背後並無一個好勁嘅投資者，但係我哋有一班香港人，一班好愛香港嘅香港人！至於登記人數方面恐怕要令到鍾先生你失望！你冇比（畀）多左（咗）我哋，你係比（畀）少咗我哋！」

阿田在最後更寫道：「最後本人亦預祝你同林先生嘅拳賽大賣唔會輸啦！」

她又高EQ回應鍾培生：「杜先生呢一種勇氣同行動唔係人人都有，而我最近聽到自從我哋搞咗呢個app之後有其他人都想搞喎！最後本人亦預祝你同林先生嘅拳賽大賣唔會輸啦！」

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林作加入戰團

而隔岸觀火的林作亦在田蕊妮的Post下留言指：「我係你Fans！」乘機再向鍾培生「撥火」。他又在自己的網上社交專頁寫：「鍾學埋曬林作⁩周圍辣火頭。為師表示：唔錯，有我三成功力。」

然後又再發文：「長江後浪推前浪。終賠生成功接棒林作，依家林作可以金盤洗手，改邪歸正，成為眾人之偶像也。衷心地多謝鍾生。冇佢，成就唔到林作。」似乎食花生食得十分高興。

▲ 林作近日不斷騷半裸照騷練拳成果。（取自facebook）

雙方怒火未熄

到在昨天晚上，杜汶澤再度發文回應指自己沒有田蕊妮般好文化，並直接怒罵鍾培生：「我檔嘢好唔好生意使話你知呀？」同時諷刺「富三代」的鍾培生只是投胎好，生於大富之家。

他又指：「呢個世界唔係個個有資格做明星嘅，但係人人都有機會紅！你咁鍾意博出位，話俾你聽你而家紅梗啦」表示將會全力反撃，指對方今次「一定紅！」

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於是鍾培生又出口回應，在深夜發文暗指杜汶潭的公司曾拖糧：「等我無乜新聞量又要宣傳既時候再比你抽下水，你有d知名度放心我會陪你玩下，同埋有時間香港人前香港人後，要威要做老闆首先學識準時出糧先。」

一眾網民追Post等「食花生」，更有人建議鍾培生及杜汶澤再開另一場擂台戰，在台上一決高下，但杜汶澤即時拒絕：「有人居然叫我挑戰鍾培生打返場拳賽，你哋咪誤會啦！我學空手道唔係用嚟比賽係用嚟殺人㗎！我係爛仔嚟，所以唔識打拳賽，淨係識打交㗎咋！」這場拳場未開打已十分熱鬧。

同場加映：孟希璘專訪