【CEO媽媽】陳凱韻向丈夫劉鑾雄學做生意　甘比堅持每日煮早餐送仔女返學

▲ CEO媽媽甘比堅持每日為子女煮早餐，送他們返學後再工作。

上月華人置業 （00127） 委任陳凱韻（甘比）出任行政總裁一職，接任其姊陳詩韻的職務。近日甘比罕有接受彭博專訪，除了分享營商之道外，這位3孩媽媽也提及即使成為CEO，她依然堅持每日為子女煮早餐，送他們返學後再工作，並沒有影響她的親子生活。

學做生意不介意批評

據彭博專訪報道，出身娛樂記者的甘比被質疑難勝任CEO之位，對於一些負面批評，甘比只是淡然回應︰

總會有批評聲音，但他們不是我應該關心的人。

41歲的甘比透露自己一直在向丈夫劉鑾雄學做生意，並且可能不會太偏離劉鑾雄的路線。她掌管著整間公司的命運，指出在新冠肺炎疫情下，公司面臨著艱難的挑戰，人們購物慾不大，公司的租賃業務亦面對愈來愈大的削減租金壓力，但她和團隊一直在嘗試用許多方法來吸引消費者。

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CEO媽媽煮早餐送返學

丈夫劉鑾雄在2016年接受了腎臟移植手術，夫妻平日不談公事，除非甘比主動提出︰

他經商很多年，即使在家裡也總是在思考市場和業務，但除非我主動尋求他的意見，否則他不會和我談論公司業務。

CEO媽媽甘比是3孩之母，不過她的新職務對她的生活沒有太大改變。她依然堅持每日為3個子女煮早餐，並送他們返學，然後才回到CEO的崗位。她稱，「我的工作日程及重點跟以往保持一致，但我將嘗試與團隊更密切地關注市場。」

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身教子女行善夠貼地

事實上，甘比積極行善，希望以身作則成為子女的好榜樣，她在疫情期間，不時親力親為向有需要人士派發口罩及防疫物資，端午節時又向長者派糭。

甘比曾接受TOPick訪問時提及，自己和劉鑾雄不是大富大貴的家庭出身，明白到「施比受更為有福」的道理，故經常與子女身體力行參與社會公益活動，如賣旗籌款，又會去深水埗派米、水果及禦寒衣服。

她強調自己不會做怪獸家長，鼓勵孩子自由發展興趣，例如鼓勵喜歡玩「鬼口水」的大女將興趣化為事業，再將賺到的錢做善事，最後大女成功賺到約10萬元收入，已全數捐贈慈善基金。

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責任編輯：王明芳