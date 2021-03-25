【求肝續命】47歲玩具設計師獲妻捐肝續命　昨早完成換肝手術未脫危險期

▲ 47歲玩具設計師陳澤棠獲妻捐肝續命。

47歲玩具設計師陳澤棠日前因急性肝衰竭，肝功能只餘5成，急需換肝續命，惟家人不吻合未能捐肝，早前更作出公開呼籲希望AB血型健康有心人能捐出部分活肝。上周六（20日）陳澤棠妻子接受檢查，發現其血型為AB型，而身體狀況亦適合捐肝，至周三（24日）早上成功進行移植手術，惟未過危險期。

本身患有乙型肝炎的陳澤棠本月中因腰痛到法國醫院求診，確診急性肝衰竭。醫生指他的肝功能已壞死，判斷肝臟受損程度的肝酵指素超出標準40倍，達2000多，故急需換肝續命，惟其弟弟因乙型肝炎未能捐肝，其他親屬的肝臟亦不吻合。詳情即看：【下一頁】

報道刊登後，曾有多名熱心市民聯絡院方查詢捐肝事宜，惟一直沒有合遇的人選，因醫生曾透露AB型屍肝罕有，若一兩周內未有合適肝臟，或會出現肺炎等併發症，情況危險。

幸好，陳澤棠的太太早前到醫院接受檢查後，發現其血型吻合、且年齡、體重及身體狀況亦適合捐肝，故於本周三（24日）早上進行換肝手術。

陳澤棠與太太育有一名9歲兒子，他一向生活健康，不煙不酒，熱愛運動，身體狀況良好，過去每年皆會接受身體檢查，惟去年因疫情暫緩，至本月中因腰痛而到法國醫院求診，其後確診急性肝衰竭，到伊利沙伯醫院留院，惟病情持續惡化，上周五（19日）轉到瑪麗醫院等候換肝，惟二人現時仍未過危險期。

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記者：郭詩詩