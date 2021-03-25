【新冠肺炎】消息：新增約10宗確診個案不設疫情記者會　逾4個月首次無源頭不明個案

▲ 本港新冠肺炎疫情未止，消息指，今日（25日）新增約10宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情未止，消息指，今日（25日）新增約10宗確診個案，沒有源頭不明感染個案，衞生署和醫管局不設疫情記者會。翻查資料，對上一次錄得沒有源頭不明個案是去年11月16日，即是相隔逾4個月、約129日以來，再沒錄得源頭不明個案。

本港昨日（24日）新增10宗確診個案，患者4女6男，介乎14至56歲，包括6宗為輸入個案，1宗為源頭不明的本地個案，其餘3宗與本地個案有流行病學關連，累計11,420宗病例。詳情即看：【下一頁】

新增的4宗本地感染，1宗屬源頭不明個案，病人為一名55歲男子，他是一名送貨員，曾為逾20戶客人送貨及組裝傢具，由於他在其中約10戶的停留時間長，估計涉及約10多人，要送往檢疫隔離。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙