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【愛美麗狂想曲】麗美揭穿丈夫出軌忍痛割愛　李佳芯爆喊真情流露【有片】

娛樂 11:33 2021/03/25

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熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

由陳豪、李佳芯、蕭正楠、陳瀅、曹永廉、譚凱琪、楊詩敏、何廣沛等主演《愛美麗狂想曲》，以都市女性愛情為主，頗得網民共鳴。李佳芯演失婚OL，有不同內心戲發揮。昨晚（3月24日）一集，李佳芯演的麗美，勇敢捨棄十年錯愛，演得真情投入。

【師父有請】李佳芯被批今年跟另一半不婚即分　上位張曦雯或有機會生B

李佳芯在《愛美麗狂想曲》演的麗美，跟丈夫家明（胡渭康飾）結婚十年，惟對方隱瞞自己發展外情，麗美無意得知丈夫出軌，卻為念舊情一直不想揭穿。

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昨晚一集，家明突然從北京返香港，為給太太麗美驚喜，麗美感動同時，又對家明隱瞞婚外情一事感到痛苦，傷感的麗美，因不想面對內心矛盾，一度想跳海...

麗美最終受子風（陳豪）啟發，到咖啡店跟家明及小三竇蓉（吳沚默）攤牌，勇敢捨棄十年錯愛，切斷十年婚姻。

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麗美在失婚打擊下，採訪女歌星婚禮，回想自己的感情辛酸，終忍不住流下眼淚，李佳芯演來真情流露。

最後麗美憶起跟丈夫種種甜蜜片段，不乏感情金句，麗美稱：「當你將人生交給一個人，最終傷害你最深的，原來也是同一個人。」不少網民表示感動。

【愛美麗狂想曲】陳豪+李佳芯《殺手》後再合作　Ali演重投社會自強失婚婦

李佳芯有感而發。（取自IG）

Ali：尋找需要時間、更需勇氣

近日宣傳新劇的李佳芯，日前也在IG發文抒發，寫道：「尋找需要時間、更需勇氣。往山上爬，它會讓人驚訝自己的渺小。由心出發，掏空思緒讓身心變得遼闊。邁出腳步，無條件地接受大自然所給予的。」似回應劇情，也像有感而發。

撰文 : TOPick柴犬出動

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