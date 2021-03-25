【復活節2021】馬灣挪亞方舟門票限時優惠買2送1 玩盡空中繩網＋光影互動展館＋巨型火箭滑梯
休閒消費 12:43 2021/03/25
今個復活節，想一家大小遠離鬧市繁囂？不如登上馬灣的奇趣小島！香港挪亞方舟推出復活節「玩轉奇趣樂活島」節目，有不同的刺激或動態活動可挑戰膽量、鍛錬身手；還有靜態的工作坊可發揮創意。活動期間更設「買2送1」入場門票優惠，一家大小或約多幾位知己出發可以慳得更多！
香港挪亞方舟由4月1日至11日，推出「玩轉奇趣樂活島」復活節活動。大家可以玩盡各式單車自駕遊活動如「童趣飛馳樂」、「家庭單車樂悠遊」及「馬灣環島單車遊」。
大人可來一趟「空中繩網歷奇體驗」鍛錬身手與膽量；5至12歲的小朋友則可以挑戰戶外巨型火箭滑梯及繩網，從超高滑梯及空中繩網中攀爬滑下，盡情放電。
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靜態活動有不同的工作坊，如「啤啤熊之友製作室」及「創意彩繪樂」，讓大、小朋友可以親手完成創作。
園內設有多個打卡熱點如e-Planet夢想星球及方舟花園供大家遊覽，e-Planet夢想星球屬全港首個大自然主題光影互動展館，劃分成森林、海洋、四季和未來城市4個展區，透過嶄新的光、影、音技術，打造出獨特的大自然效果。
此外還有逢星期六、日及公眾假期開放的「萬世巨星光影奇遇之旅」，讓大家重拾復活節真諦，及讓小朋友開心到飛起的城堡彈跳天地等等，活動豐富。
主題公園入場費為成人$198、小童及長者$158，活動期間推出「買2送1」入場門票優惠（購買兩張成人門票即可享優惠）。
查詢熱線：(852) 3411 8888
記者︰梁靜詩