日本防曬常見就是好用？　德國權威防曬品牌實測護膚兼清爽無痘痘  教你揀防曬產品一步到位

疫情之下，口罩是必備防疫裝備。但戴口罩之後，有些女生可能會偷懶不化全妝，甚至連粉底液也不使用。防曬就成了最基本，同時也最重要的肌膚保護，因為口罩遮蓋了半邊臉，但紫外綫依然會穿透口罩或在側面的縫隙透入，影響肌膚。想要防止曬黑、曬傷、肌膚光老化帶來的斑點、細紋等問題，就少不了優質的防曬產品傍身。

有時使用防曬產品之後容易長暗瘡；防曬產品質感厚重黏膩，塗抹之後令人感覺不太舒適；日常佩戴口罩要貼合臉形，令口罩沾上防曬產品，變相減少了肌膚的防曬保護，這些也是令人又愛又恨防曬產品的原因。其實現時已經有優質的防曬功效的防曬產品可以代替妝前隔離乳，同時又有輕透、水嫩的質感，因為產品會添加美肌保濕成分、甘草萃取精華成分、維他命E，使用之後既起防曬作用，同時有護膚功效，助你養出健康肌膚，相信是不少人的福音。

防曬產品功效指標滿足日常需要

要分辨防曬產品的功效，首先需要了解兩個指標，防曬系數SPF和PA，SPF代表防護UVB，PA則代表防護UVA。UVA和UVB其實是不同波長的紫外光， UVA-1令皮膚曬黑、老化甚至出現皺紋，UVA-2及UVB則會令皮膚曬傷、刺激黑色素而產生雀斑。SPF數值愈高就代表防曬的保護程度愈高，SPF50的防曬產品可以阻隔98%紫外綫及將曬紅的時間延長50倍，最高級別則是SPF50+；PA則是代表延緩曬黑的時間，PA++++就是最高級別的UVA防護效果。日常使用，無論任何場合，SPF50或SPF50+的防曬產品已經可以給肌膚全面的保護。

以德國百年品牌NIVEA為例，其產品採用了德國專業防曬科技，具有高防曬力、強效防摩擦力、輕薄透氣的特點，同時加入美肌保濕成分、甘草萃取、維他命E，讓防曬產品有效防曬的同時亦可以護膚。例如NIVEA全護清爽防曬隔離乳系列敏感肌專用、高效抗油光兩款產品的防曬系數SPF50+及PA++++，亦達到英國Boots Star Rating System 4顆星的防曬標準，代表產品可以強效防禦UVA、UVB。與此同時，可以阻隔空氣中幾乎微不可見的污染物，減少肌膚傷害及提升防護力。

水中銀實測使用後不容易生暗瘡

塗抹防曬產品後出現痘痘、粉刺的問題，就要選擇低致痘風險的防曬產品和改善自己使用防曬產品的習慣。NIVEA全護清爽防曬隔離乳系列敏感肌專用、高效抗油光兩款產品通過了水中銀的致痘風險排查，實證長期使用而導致皮膚生暗瘡的機會不高。同時，這兩款產品容易清洗卻不會因為摩擦而脫落，即使戴上口罩，也不用擔心防曬霜會被口罩黏走而令防曬保護不足。

▲ NIVEA全護清爽防曬隔離乳 敏感肌專用（50ml）

敏感肌的人很容易因為防曬產品的成分而出現過敏情況，NIVEA全護清爽防曬隔離乳敏感肌專用這一款產品則是無香料、無色素、無Paraben防腐劑，更加入了敏感肌適用的溫和保濕配方，不會令用家過敏。

另外，防曬產品容易清洗的好處是可以減少因為清洗不乾淨而令毛孔堵塞，令肌膚情況變差，出現痘痘、粉刺。提提大家，使用防水性的防曬產品便要用卸妝產品清洗，但亦要避免過度清潔，因為過度清潔會令皮膚受

質感輕薄不「黏笠」

防曬產品塗抹後皮膚的感覺亦非常重要，如果塗抹後感覺「黏笠」，會令人覺得不舒服，厚重的質感亦可能會影響化妝效果，最重要的是需要等待一段時間才可以上妝，不太方便。然而如果選擇得宜，防曬產品可以搭配化妝品使用，更能幫助控油，防止脫妝。

▲ NIVEA全護清爽防曬隔離乳 高效抗油光（50ml）

例如NIVEA全護清爽防曬隔離乳系列的兩款產品均可以作妝前隔離乳使用，能夠輕易推開，清爽輕盈不「黏笠」，容易滲透肌底，提升妝容的貼服效果。當中NIVEA全護清爽防曬隔離乳高效抗油光，更採用了德國油水平衡科技，吸收多餘油脂，長時間控油，防止脫妝

▲ NIVEA冰感防曬乳液SPF50（75亳升）

除了臉部肌膚需要防曬保護，不想頸部、手腳和臉部「兩截色」，就要記得為外露的肌膚塗上防曬乳液。性價比高而大受歡迎的NIVEA冰感防曬乳液SPF50適合全身使用，非常容易推開和吸收，同時加入了高效修護維他命E，能改善日曬後肌膚乾燥缺水問題，讓肌膚回復彈性。最特別的一點是特有的涼爽配方，輕易為肌膚套上一層保護膜之餘，同時降低肌膚表面溫度，帶來清新舒爽感覺。

（資料由客戶提供）